Limburgse steenbakker koopt Duitse nichespeler

Vandersanden uit Bilzen, de grootste familiale steenbakker van Europa, koopt het Duitse Ziegelwerk Blomesche Wildnis. Het haalt zo een nichespeler voor glanzende stenen binnen.

De omzet van de familiale steenbakkersgroep Vandersanden is door overnames in drie jaar verdubbeld naar 200 miljoen euro. De overname van Ziegelwerk Blomesche Wildnis uit Hamburg is niet meteen een nieuwe grote sprong voorwaarts. De Limburgers produceren 550 miljoen stenen per jaar, het bedrijfje van Heinrich Pollman komt niet verder dan 6 miljoen stenen per jaar, goed voor amper 12 miljoen euro omzet.

‘Deze overname gaat niet over het realiseren van groei. De kwaliteit primeert op de kwantiteit’, benadrukt CEO Jean-Pierre Wuytack. ‘De eigenaar, die geen opvolger heeft, ging op zoek naar een overnemer die kon garanderen dat de activiteiten worden voortgezet, de tewerkstelling van 25 werknemers wordt behouden en de kwaliteit van het product wordt verzekerd.

Niet toevallig viel zijn keuze op de familie Vandersanden. Onze groep behoudt ondanks haar omvang een passie voor kleine, familiale steenbakkerijen met een sterk product.’

Kleurpatronen

Wuytack voegt eraan toe dat de overname niet mogelijk was geweest als Ziegelwerk Blomesche Wildnis geen goed onderhouden steenbakkerij was geweest. Zijn stenen met glanzende kleurpatronen zijn een leuke diversificatie voor Vandersanden en een uniek product dat tegen zeer hoge prijzen kan worden verkocht.

Vandersanden realiseert 70 procent van zijn omzet in gevelstenen. 30 procent in straatstenen (kleiklinkers). ‘Onze producten zijn niet de goedkoopste, wel de duurzaamste. Geen enkele steenbakker investeert verhoudingsgewijs zoveel in de duurzaamheid van zijn producten en het productieproces.’

De ‘wereldmarkt’ voor gevelstenen is beperkt tot enkele landen en regio’s rond de Noordzee: België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en Frans-Vlaanderen.

Vandersanden en andere baksteenproducenten profiteren al enkele jaren van de residentiële bouwboom in het VK. Sinds de lancering in 2013 van ‘Help to Buy’, een Brits programma dat mensen met lage inkomens makkelijker aan een hypotheek moet helpen, wordt in het VK meer gebouwd. De vraag naar gevelstenen is met 15 procent gestegen naar circa 2,1 miljard stuks. Het tekort wordt aangevuld met de invoer van stenen uit België en Nederland.