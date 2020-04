Lockdown doet vraag naar zwembaden verdubbelen

Sinds de coronamaatregelen onze leefwereld hebben beperkt tot 'ons kot' en bij uitbreiding de tuin, is de vraag naar zwembaden verdubbeld.

Met het vooruitzicht van een zomer in eigen land gaat de Belg op zoek naar coronaproof ontspanning. In het begin van de quarantaine betekende dat een rush op bordspellen en puzzels, maar nu de zomer nadert, krijgen vooral zwembadaanleggers het druk. 'De vraag naar zwembaden is maal twee gegaan de jongste weken', zegt Patrice Dresse, directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers. 'In 2019 hadden we een jaarlijkse groei van 27 procent. Halfweg april 2020 zitten we al aan 21 procent.'

Nu de mensen weten dat ze de zomer hoogstwaarschijnlijk thuis zullen doorbrengen, schieten ze in actie. Jennifer Van Poucke marketingverantwoordelijke LPW Pools

LPW Pools, de Belgische marktleider voor monoblokzwembaden, merkt dat aan de verkoopcijfers. 'In maart 2019 verkochten we 41 zwembaden, in maart 2020 waren dat er 58, waarvan 30 in de laatste week, het begin van de lockdown. In april is de stijging opmerkelijker. Daar gaan we van 28 zwembaden in 2019 naar 83 dit jaar, en de maand is nog niet om', zegt marketingverantwoordelijke Jennifer Van Poucke.

'In het begin van de coronacrisis lagen de verkoop en de interesse merkbaar lager, omdat die periode gekenmerkt werd door onzekerheid. Nu de mensen weten dat ze de zomer hoogstwaarschijnlijk thuis zullen doorbrengen, schieten ze in actie.' De aanleg van een zwembad duurt twee tot vier weken. De prijs een buitenzwembad schommelt tussen 50.000 en 80.000 euro.