Louis Machiels: ‘Als je op café je oren open houdt, stoot je op overnamekansen’

Zonnepanelen op het water, het eerste houten torengebouw van België, de ‘ontginning’ van oude stortplaatsen of een containerhaven die 175.000 vrachtwagens van de weg haalt: toen Louis Machiels in 2004 aan het hoofd kwam van de gelijknamige Limburgse groep moest en zou die duurzaam worden. En toch worstelt het familiebedrijf nog steeds met de milieudemonen uit het verleden. Kan Mathieu Verheyen, de eerste externe CEO in drie generaties, soelaas brengen?

‘Nee, het is geen echte’, zegt de Louis Machiels (50) bijna fluisterend, wanneer we wijzen naar het schilderij ‘Nederlandse Spreekwoorden’ van Pieter Brueghel de Oude tegen de houten lambrisering. In het kantoor springt ook de wandverlichting in de vorm van kandelaars, de borstbeelden van vader en moeder en een grote bureau in kerselaar in het oog: Louis Machiels, pater familias van de gelijknamige familiale bouw- en milieugroep, houdt er een klassieke stijl op na, die contrasteert de anonieme, grijze industriezone in Hasselt waar het gelegen is, en met zijn hobby als rallypiloot.

‘Diep van binnen is het mijn grote droom dat mijn kinderen - twee zonen en een dochter tussen 15 en 18 jaar - de zaak ooit overnemen. Louis Machiels Voorzitter-eigenaar Machiels Group

Louis Machiels is vergezeld van Mathieu Verheyen, sinds kort de CEO van Group Machiels. Hij kwam over van Sibelco, de zandwinningsroep van de familie Emsens, waarvoor hij 21 jaar vooral in het verre buitenland - Australië, Argentinië, de VS – opereerde. ‘Ik heb al die jaren moeten vechten tegen een lichte vorm van heimwee, die in al die jaren nooit is weggegaan’, vertelt Verheyen wanneer hij zijn drijfveren toelicht om bij Machiels aan de slag te gaan. ‘Bovendien kan ik hier veel bijleren in een heel divers palet aan zaken: milieutechnologie, vastgoed - zowel industrieel-logistiek als residentieel - en hernieuwbare energie. Dat trok me enorm aan.’

Profiel Machiels Group Limburgs familiebedrijf van de derde generatie, actief in hernieuwbare energie, milieubeheer en vastgoed.

Omzet: 400 miljoen euro

Brutobedrijfswinstmarge: 26%

1.800 werknemers (incl joint ventures)

Aanwezig in 30 landen

Die drie activiteiten zijn meteen de drie pijlers waarop de schuchtere Louis Machiels, als derde generatie van het familiebedrijf, vanaf 2004 de groep verder uitbouwde tot een omzet van 400 miljoen euro en 1.800 werknemers. ‘Niets van wat we doen is niet getoetst aan dat criterium: afval moet zoveel mogelijk omgezet worden in grondstoffen, de energie die we opwekken, moet hernieuwbaar zijn en al het vastgoed dat we bouwen moet voldoen aan de hoge duurzaamheidsstandaard van het internationale BREEAM-certificaat’, zegt Verheyen.

‘Die drive naar ecologie zat er bij mij altijd al in’, voegt Machiels daar aan toe. ‘Als kind maakte ik kampen onder de grond of zat ik in de bomen te spelen. Toen ik het bedrijf van mijn vader overnam, was het meer actief in de harde business, zoals sociale woningbouw in het Luikse. Maar de zand- en grindontginning en het beton daarvoor is een vervuilende activiteit waar ik moeite mee had. Recyclage en hernieuwbare energie lagen me nauwer aan het hart.’

Houtbouw

En dus toog Machiels aan het experimenteren, onder meer met het ontgassen van stortplaatsen. ‘Nog voor er groenestroomcertificaten voor uitgereikt werden, hadden we al twee generatoren (die het methaangas door verbranding omzetten in elektriciteit, red.) opgeblazen. (lacht) Ook de warmte recupereerden we, waarmee we water zuiverden.’

Lees Meer Machiels plant eerste Belgische toren in hout op Genkse Ford-site

Het ging verder. Machiels Building Solutions ontpopte zich als grootste specialist in houtskeletbouw in ons land en haalde enkele jaren geleden een megaorder binnen voor de bouw van vierhonderd bungalows voor een Duits vakantiepark van Center Parcs. Begin dit jaar leverde het de woningen op in het Limburgse vakantiepark Terhills. Het hout is afkomstig van bossen die telkens weer heraangelegd worden, zowat 12,4 ha per jaar.

Op de plassen van de zandgroeves van Sibelco legde Machiels eerste Belgische zonnepanelenpark aan op het water en zette twaalf windturbines. Het nam Mac over, een bedrijf in de Antwerpse haven dat elk jaar 17.000 ton afval verwerkt van 2.500 zeeschepen.

In 2017 haalde het de concessie binnen voor de reconversie van de voormalige Ford-site. Samen met Intervest bouwde het daar de logistieke zone Genk Green Logistics en samen met H.Essers ontwikkelt het aan de waterkant, langs het Albertkanaal, Port of Limburg een containerhaven voor de binnenvaart, die 175.000 vrachtwagens van de weg haalt. Op de site van 135 hectare plant Machiels ook een winkel- en kantoortoren in hout van veertien verdiepingen, een primeur voor ons land (zie kaderstuk).

Water zal steeds schaarser worden. Het is een megatrend voor de komende dertig jaar. Wist je dat in Singapore toiletwater al wordt gerecycleerd tot drinkwater?’ Mathieu Verheyen CEO Machiels Group

Gerecycleerd toiletwater

Twee jaar geleden nam het milieutechnologiebedrijf Waterleau over, dat de groep 94 miljoen euro omzet extra opleverde. Dat was in zwaar weer terecht gekomen door een te hoge schuldenberg. ‘Water is hot’, zegt Verheyen daarover. ‘Het sluit nauw aan bij onze focus op de klimaat- en milieuproblematiek, waardoor water steeds schaarser zal worden. Het is een megatrend voor de komende dertig jaar. Wist je dat in Singapore toiletwater al wordt gerecycleerd tot drinkwater?’

‘Het was ook een unieke kans’, voegt Machiels eraan toe. ‘Ons doel is om binnen tien jaar onze omzet verdubbeld te hebben tot 800 miljoen euro. Dan moet je het af en toe hebben van zulke kansen die zich aandienen. Het was de grootste overname tot nu toe, maar je kan blijven wikken en wegen. We hadden het bedrijf al een tijdje op het oog, en als je op restaurant en café je ogen en oren goed openhoudt, stoot je vroeg of laat op zulke opportuniteiten.'

Maar er kwam ook kritiek. Wie beweert duurzaam te zijn in afval, energie en vastgoed weet dat die activiteiten met een vergrootglas worden gevolgd, niet het minst door de milieugroepen. De geplande bouw van drie afvalverbrandingsovens in een bos naast de Remo-stortplaats in Houthalen, die Machiels in 1980 aankocht en sindsdien beheert, kregen forse tegenwind. Dat de hele site – 18 miljoen kubieke meter afval - binnen twintig jaar helemaal schoongemaakt zou zijn en omgevormd tot een natuurgebied mocht niet baten.

‘De perceptie zit daar totaal verkeerd’, vindt Machiels nog steeds. ‘Wij zijn afvalverwerkers, niet de vervuilers. Wij zijn het eindstation van een product waar niemand nog iets mee kan doen. Ik geloof heilig dat we de afvalstoffen die daar dertig jaar geleden zijn gestort, grondstoffen zijn, die nog een waarde hebben, zeker naarmate ze schaarser worden en de technologie om ze te recycleren goedkoper. Zelfs voor de restfractie na de energetische verbranding hadden we toepassingen ontwikkeld, zoals een superlichte en ultrasterke vloertegel.'

Toch moest Machiels het hele project rond enhanced landfill mining, dat het samen met onderzoekers van VITO, de KU Leuven en de Universiteit Hasselt ontwikkelde en waar het al 10 miljoen euro in investeerde in studie, in de diepvries stoppen. De vergunningen voor de boskap en de bouw van de ovens werden in beroep geweigerd. ‘Ik had dat nooit verwacht omdat onze bedoelingen nobel zijn. We hebben er geen kruis over gemaakt - we blijven ambitieus - maar je kan je centen maar één keer uitgeven.’

Ik geloof heilig de afvalstoffen die ooit op de stortplaatsen zijn gestort, grondstoffen zijn, die nog een waarde hebben, zeker naarmate ze schaarser worden en de technologie om ze te recycleren goedkoper.

‘Het is er niet makkelijk op geworden om te ondernemen’ zegt Machiels. ‘Covid heeft de mensen thuis gehouden, en hen hypergevoelig gemaakt over hun omgeving. Acht jaar lang hebben we geen probleem gehad met onze windmolens, maar nu maken ze plots te veel lawaai. Zo is het altijd iets, he.’

Koper in afval

En dus trok Machiels met het project rond stortplaatsontginning naar Chili. Hij bood er de opgedane knowhow aan aan het bestuur van Antofagasta, een middelgrote stad aan de Stille Oceaan. ‘Waarschijnlijk lukt het daar zelfs beter: er zit nogal wat koper in het afval, en we kunnen de site na de sanering ontwikkelen tot vastgoed: 100 hectare op een prachtige locatie met zicht op zee. Hier in Houthalen was het financieel risico veel groter doordat we er een natuurgebied van wilden maken. Toch had ik als fiere Limburger dit pioniersproject liever in eigen land gedaan. Europa alleen al telt 450.000 stortplaatsen. Daar zou je een hele economie rond kunnen bouwen met 800.000 arbeidsplaatsen, meer dan in hernieuwbare energie.’

Zuid-Amerika is de tweede thuismarkt van Machiels, waar het een derde van zijn omzet haalt. Het is al sinds 1996 actief in Chili, ‘een land met weinig corruptie, goede infrastructuur en een goed werkend rechtssysteem’, aldus Verheyen. Machiels nam daar de afvalverwerker Hidronor over, het bouwde er met zijn vastgoedbedrijven al 10.000 appartementen en huizen per jaar en beheert 2.000 hectare aan bossen. Het risico is er groter dan in België, maar de winstgevendheid ook. ‘Gemiddeld halen we met de groep een ebitdamarge van 25 procent. Met vastgoed in België is dat lager, met een milieubedrijf in Chili hoger.'

De hogere rentabiliteit in Zuid-Amerika en de oplopende frustratie bij Belgische projecten leidde ertoe dat Machiels de ondernemersblik graag ook wil leggen op het buitenland. ‘Tientallen jaren heb ik veel tijd en geld in projecten gestoken, die vaak afgeblokt werden door individuen. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. En dus zocht ik iemand om de dagelijkse operaties te leiden. Ik miste het om ondernemer te zijn. Zo zou ik graag een derde thuismarkt ontwikkelen in Oost-Europa.’

‘Covid heeft de mensen thuis gehouden, en hen hypergevoelig gemaakt over hun omgeving. Acht jaar lang hebben we geen probleem gehad met onze windmolens, maar nu maken ze plots te veel lawaai. Zo is het altijd iets, he.’

Had Verheyen bij Sibelco veel contact met de discrete aandeelhoudersfamilie Emsens? ‘Toch wel, ja. Ik heb niet bepaald een cultuurshock ondergaan door naar Machiels over te stappen. Beide groepen denken heel pragmatisch en op lange termijn.’

Machiels: ‘We kennen die familie ook. Gevelpanelen van Etex zouden een mooie bekleding kunnen zijn voor onze houtskeletbouw. En zij hebben zelf de ambitie om in de houtskeletbouw te stappen, ook in Zuid-Amerika. Dat zou een mooie match kunnen opleveren. Er zijn nog geen gesprekken, maar het is zeker een mogelijkheid.’

Machiels heeft ooit het verwijt gekregen van te veel banden met de politiek. Critici zeggen dat wining en dining in Limburg overdreven belangrijk is. Zeker in sectoren waar het de overheid nodig hebt voor vergunningen, iets wat Machiels ook de grootste uitdaging noemt van zijn business. Maar die kritiek veegt hij resoluut van tafel. ‘Lobbying heb je overal, ook in West-Vlaanderen of Antwerpen’, zegt hij. ‘De tijd van verstrengeling tussen zakendoen en politiek is trouwens lang voorbij. Vandaag krijgt iedereen kansen en er is transparantie in de beslissingen.’

Intussen staat de vierde generatie Machiels staat klaar. ‘Diep van binnen is het mijn grote droom dat mijn kinderen - twee kinderen en twee 'pluskinderen' tussen 16 en 20 jaar - de zaak ooit overnemen. Dat zou prachtig zijn. Wanneer de groep 100 jaar bestaat, ben ik 70 en zij eind de dertig. Enige tijd geleden zei mijn dochter me dat ik altijd bezig ben met het bedrijf, zonder hen op de hoogte te houden. Ik werd daar even stil van, het heeft mij wakker geschud. We betrekken ze steeds nu meer bij het bedrijf via bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken.’