Luc Tack vervangt Waterland bij kranenreus Sarens

Ondernemer Luc Tack koopt het minderheidsbelang (22%) van het investeringsfonds Waterland in de kranenreus Sarens. De investering verloopt via zijn bedrijf Begoos. Het prijskaartje is niet bekend.

Waterland zette zijn participatie van 22 procent in de kranenreus Sarens in het voorjaar te koop. Het investeringsfonds liet de familie Sarens (78%) toen weten dat het van plan was de 'strategische opties' te bekijken voor zijn belang in de Vlaamse groep, een van 's werelds grootste kranenbedrijven.