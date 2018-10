Luminus verhuist naar de Noordwijk

Energieleverancier Luminus ruilt zijn hoofdkantoor in het centrum van Brussel voor een in de Noordwijk. Het is een van de grootste verhuizen dat een groot bedrijf dit jaar heeft aangekondigd.

Luminus verhuist van het Markies-gebouw in Brussel aan het Sint-Goedeleplein in de buurt van het Centraal Station naar Seven, een kantoorgebouw aan de Albert II-laan in de Noordwijk.

Het Seven-gebouw van de Brusselse ontwikkelaar Downtown Real Estate wordt na de renovatie opgeleverd in juli 2019 als passief, energiezuinig kantoorgebouw. De effectieve verhuis is gepland voor begin 2020.

De ligging van het nieuwe kantoor speelde ook een cruciale rol bij de keuze. Het Noordstation bevindt zich op slechts 400 meter, de dichtstbijzijnde metrohalte ligt op amper 250 meter. In het gebouw zijn maar 28 parkeerplaatsen voorzien voor de 375 medewerkers in Brussel.

De verhuis van het Brussels hoofdkantoor kadert in een groter project van Luminus om alle administratieve sites geschikt te maken voor de nieuwe manier van werken, zoals flex desks, en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Vandaag stelt Luminus ongeveer 1.000 mensen in België te werk, verspreid over verschillende sites in Brussel, Hasselt, Gent, Seraing en Luik. De groep EDF Luminus, waarvan de filialen deel uitmaken, telt 2.000 werknemers. De meerderheid is actief in energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie.

Seven is een gezamenlijke ontwikkeling van Downtown Real Estate (Jan De Kuyper en Alexander Steyns) en Baltisse.