Lux Airport geeft nettowinst Leasinvest zetje

De resultaten van Leasinvest liggen in de lijn van de verwachtingen. Het onderste lijntje van de resultatenrekening profiteert van de bijdrage van Lux Airport, maar operationeel is er sprake van een quasi status quo.

De huurinkomsten van Leasinvest bleven met 56,9 miljoen euro vrij stabiel (56,7 miljoen euro in 2016). Op vergelijkbare basis is er een lichte daling met 2,8 procent, vooral door leegstand als gevolg van van herontwikkeling.

De bezettingsgraad is licht gedaald, van 96,80 procent naar 94,89 procent. Dat komt omdat het logistiek vastgoed dat is verkocht voor 100 procent verhuurd was en er kantoren leeg kwamen voor herontwikkeling.

Ook de EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten en de basis van de uitkeerbare winst ligt met 27,2 miljoen euro een fractie lager dan het jaar voordien (27,9 miljoen euro). Per aandeel gaat die winst van 5,65 euro naar 5,57 euro.

Er is een opvallende stijging van de nettowinst van 29,4 miljoen euro naar 47,5 miljoen euro of 9,63 euro per aandeel (+62 miljoen euro). Dat is het gevolg van een positief resultaat op de portefeuille van 19,6 miljoen euro. Zo is er een meerwaarde van 8 miljoen euro op de participatie op het vastgoedcertificaat Lux Airport. Omdat Leasinvest nu twee derden in handen heeft van alle certificaten kan die nu worden geboekt, net als de huurinkomsten.

Hoge schuldgraad, geen kapitaalverhoging

De schuldgraad daalt met een procent tot 57,1 procent. Dat blijft vrij hoog. De groep geeft geen enkele aanduiding over een mogelijke kapitaalverhoging.

Leasinvest focust voortaan op kantoren in Luxemburg en retail in Luxemburg en Oostenrijk. Het heeft zijn logistiek afgestoten. Het afbouwen van de logistieke portefeuille en de retail in Zwitserland ging gepaard met een minwaarde van 2,8 miljoen euro.

De groep heeft nu een vastgoedportefeuille met een waarde van 976 miljoen euro. Het vooropgestelde dividend van 5,00 euro bruto (3,50 euro netto) zal worden uitgekeerd - mits goedkeuring op de algemene vergadering van 22 mei - vanaf 28 mei.

Verwachtingen

Voor 2018 verwacht Leasinvest huurinkomsten die in de lijn van 2017 zullen liggen. De financieringskosten zullen dalen.