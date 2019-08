Luxe in Knokke: veel te koop, weinig te huur

Er staan 437 woningen te koop in de prijsklasse van 1 miljoen euro. Amper 34 staan te huur, blijkt uit een studie van Sotheby's International Realty International, de vastgoedtak van het veilinghuis.

De vraag naar luxevastgoed is groot. Er worden in Knokke meer dan ooit woningen van 1 miljoen euro verkocht. Het aanbod in Knokke is heel groot, maar dat is daarom nog niet het vastgoed dat de kopers willen, laat staan dat het tegen de juiste prijs wordt aangeboden.

53% Meer dan 1 miljoen euro 53 procent van de woningen wordt aangeboden in de prijsklasse tussen 1 en 1,5 miljoen euro.

Uit een recent marktonderzoek van Sotheby’s International Reality, de vastgoedtak van het veilinghuis, blijkt dat er in Knokke 437 woningen te koop staan met een prijskaartje van minstens 1 miljoen euro. Goed voor een gemiddelde vraagprijs van 1,84 miljoen euro. 69 procent van alle vastgoed in de aanbieding zijn appartementen.

Die 437 zijn een onderschatting van het werkelijke aanbod. Sotheby’s gaat er van uit dat zo’n 15 procent van het aanbod niet via een makelaar wordt op de markt gebracht.

Makelaars

Zowat de helft (53 procent) wordt aangeboden in de prijsklasse tussen 1 en 1,5 miljoen euro, nog eens 30 procent zit in de vork van 1,5 tot 2,5 miljoen euro. Voor 2 procent (een tiental woningen) wordt er gepraat over een bedrag van minstens 5 miljoen euro.

Vastgoedmakelaars zijn massaal actief op de Knokse markt. Naar schatting zijn er een honderdtal, waarvan een groot aantal kleinere spelers die vaak onopvallend opereren. 47 procent van het luxeaanbod wordt in de vitrine gezet door vijf agentschappen: Cambier De Nil, Immo Brown, Dirk Willemyns, Immo Bis en Christophe Colpaert.

Tweede verblijven

De luxemarkt is aan de kust nog steeds op de eerste plaats een markt voor tweede verblijven. Zeker voor appartementen.

Bij het marktonderzoek van de verhuurmarkt bleken maar 34 woningen te huur worden aangeboden voor een gemiddelde huurprijs van 3.216 euro per maand. De kantoren Christophe Colpaert en Immo Bis hadden op het moment van de studie het grootste aanbod.

57 procent van wat te huur wordt aangeboden zijn huizen.

Doorverhuren

Hoe kwalitatiever een woning is, hoe kleiner de neiging is om het aan derden te verhuren. De vrees voor schade is groot. Veel van de kopers van luxewoningen hebben die huurinkomsten niet nodig.

Sotheby's had in België tot nu toe kantoren in Brussel en Antwerpen. Het wil binnen de achttien maanden een kantoor openen in Knokke en is daarvoor op zoek naar lokale partners. Het wil op vraag van de ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten ook alle appartementen, en dus niet alleen de duurdere, in een complex verhuren.