Machiels plant eerste Belgische toren in hout op Genkse Ford-site

Het Limburgse familiebedrijf Machiels heeft plannen om een winkel- en kantoortoren van 14 verdiepingen hoog volledig in hout te bouwen op de voormalige Ford-site in Genk, een primeur voor ons land.

De toren zal de vorm van een belle-fleur hebben, de kenmerkende toren boven de lift- en verluchtingsschacht van een steenkoolmijn. Hij moet het Limburgse mijnverleden oproepen en een symbool worden voor de reconversie van de Limburgse economie. Machiels werkt daarvoor samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, Vlaio en de stad Genk. De gesprekken over de vergunningen lopen.

Machiels Group zal de toren bouwen met zijn dochterbedrijf MBS (Machiels Building Solutions), gespecialiseerd in houtskeletbouw. Daarbij worden de onderdelen op voorhand gemaakt in de fabriek en later op de werf gemonteerd.

In de toren komen behalve kantoren ook voorzieningen - café, restaurant, kinderopvang - voor de meer dan 2.000 werknemers die de komende jaren op de site aan de slag gaan.

De toren, die volledig in hout wordt opgetrokken, zou een primeur zijn voor ons land. Ook op het Antwerpse Nieuw Zuid is de bouw van een 80 meter hoge toren gepland, maar daarvan is de binnenste constructie in staal en beton en alleen de opbouw en de bekleding in hout.

Machiels Group Activiteit: Limburgs familiebedrijf van de derde generatie, actief in hernieuwbare energie, milieubeheer en vastgoed. Omzet: 400 miljoen euro. Brutobedrijfswinstmarge (ebitda): 26 procent. Werknemers: 1.800 (inclusief joint ventures). Aanwervingen: 100 per jaar. Aanwezigheid: 30 landen.

Machiels zit ook achter de herontwikkeling van de Ford-site, nadat de Amerikaanse autobouwer er in 2014 het licht uitdeed en 4.200 werknemers op straat kwamen te staan.

De site, 134 hectare groot, is opgedeeld in drie zones. In zone B, het dichtst bij het Albertkanaal, bouwt de groep samen met het logistiek bedrijf H. Essers de containterhaven Port of Limburg, die 175.000 vrachtwagens van de weg zal houden. In zone C werd het Britse logistiek bedrijf Eddie Stobart vorige maand de eerste klant van Genk Green Logistics, een project van Machiels en de vastgoedontwikkelaar Intervest. De fabriek van MBS, waarin de Limburgse investeringsmaatschappij LRM voor 15 procent participeert, is al tien jaar gevestigd op de voormalige Ford-site, en was de eerste die er operationeel werd na de sluiting van de Ford-fabriek.

Landmark

Machiels Group haalde vorig jaar een omzet van 400 miljoen euro, verspreid over drie divisies: milieubeheer, vastgoed en hernieuwbare energie. Bijna een vierde van de omzet komt van Waterleau, de onder schulden gebukt gaande milieutechnologiegroep die het in 2019 overnam.