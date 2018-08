Maes Industries verdubbelt na overname Abati uit Aartselaar

De overname van de specialist in technische installaties is gekoppeld aan een nieuwe aandeelhoudersstructuur voor Maes Industries uit Herentals. Het krijgt onder meer Walter Van Gastel, bekend van de gelijknamige tuincentra, als aandeelhouder.

Abati staat voor Algemeen Beheer Alle Technische Installaties. Het bedrijf is actief in verwarming, ventilatie, airconditioning en sanitaire installaties, HVAC in het jargon van de sector. De onderneming bestaat dit jaar 30 jaar, maar veel reden tot feesten is er niet. Want Abati stond op het randje van het faillissement.

Vorig boekjaar (tot eind september 2017) was er al een fors verlies van 0,6 miljoen euro, op een omzet van 8,5 miljoen, en diende een plan te worden uitgewerkt om het bedrijf recht te trekken. De revisor had bovendien een aantal opmerkingen en leverde een afkeurend oordeel af.

Maes neemt het handelsfonds van Abati en de 53 werknemers over.

Sindsdien ging het verder bergaf en belandde Abati onder gerechtelijk toezicht. 'Het bedrijf had een te zwakke leiding en kwam in de problemen door het aannemen van slechte projecten met foutief berekende prijzen', zegt Jan Verbrugge, de oprichter van het Antwerpse fusie- en overnamehuis SDM-Valorum.

SDM-Valorum lichtte Abati door, zorgde voor bescherming tegen de schuldeisers en zocht een overnemer. Die is nu gevonden bij sectorgenoot Maes Industries uit Aartselaar. Maes neemt het handelsfonds van Abati en de 53 werknemers over, meldt SDM-Valorum. Het wordt de 'ideale partner' genoemd, gezien de complementariteit van beide bedrijven in de projectbusiness waarin ze actief zijn.

Verdubbelen

Door de overname verdubbelt Maes Industries zowat in omvang. Zelf was het in 2017 goed voor een omzet van 9,5 miljoen euro en heeft het 41 mensen in dienst. Maes Industries is winstgevend.

De operatie gaat gepaard met een nieuwe structuur voor de overnemer. Die krijgt volgens Verbrugge de financiële slagkracht om de deal mogelijk te maken. Het gaat om het door SDM-Valorum uitgewerkte 'smart deal'-concept.

In dat model neemt een ondernemer, in dit geval oprichter en CEO Jimmy Maes van Maes Industries, naast eigen managers een minderheidsparticipatie in een nieuwe constructie boven zijn bedrijf. De overige aandelen worden onderschreven door een groep individuele investeerders.

In het geval van Maes Industries krijgt Jimmy Maes 40 procent in handen van de nieuwe vennootschap HVAC Investment Partners. Het management krijgt 10 procent en een groep privé-investeerders neemt de resterende 50 procent voor haar rekening. Het gaat onder meer om Walter Van Gastel die al bij eerdere deals met SDM-Valorum terug te vinden was. Ook Verbrugge zelf participeert.