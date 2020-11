Marc Peeters stapt op bij bouwgroep BAM

Het nieuwe Navo-hoofdkwartier, officieel geopend in 2017, is een van de laatste grote realisaties van BAM in België.

De resultaten van de Nederlandse bouwgroep Koninklijke BAM vallen ook in België tegen. Marc Peeters, de topman van BAM België, een van de grootste bouwgroepen in ons land, verlaat het bedrijf.

De Koninlijke BAM Groep gaat al enige tijd door zwaar weer. De voorbije 18 maanden daalde de koers van het aandeel van 4,3 euro naar 1,2 euro per aandeel . De omzet stabiliseerde vorig jaar op 7,2 miljard euro. De winst halveerde tot een schamele 50 miljoen euro.

Corona

Dit jaar verslechterde de situatie. De coronacrisis, steeds minder appetijt bij investeerders voor bouwprojecten en een paar zwaar tegenvallende projecten stuurden BAM in het rood. Na negen maanden kijkt de groep aan tegen een verlies van 81 miljoen euro.

Ruud Joosten, de nieuwe CEO sinds september, laat er geen gras over groeien. Hij kondigde begin november een forse reorganisatie aan die vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. Die kostenbesparingen moeten vooral komen van een personeelsreductie. Er is sprake van zo'n 1.000 jobs die wereldwijd verdwijnen. De groep telt zo'n 19.000 medewerkers.

België

De Belgische tak BAM Belgium ontsnapt niet aan de reorganisatie. Er is geen geconsolideerde balans voor de Belgische activiteiten. BAM Interbuild en BAM Contractors , de twee belangrijkste bedrijven van de groep in België, legden wel balansen neer met dalende omzetcijfers voor 2019. Ze boekten een verlies van respectievelijk 6,6 en 16,8 miljoen euro als gevolg van 'tegenvallers'. Galère bleef break-even. De ontwikkelaar Kaïros bleef uit het rood. In het derde kwartaal van 2020 zou de groep in België opnieuw break-even zijn.

Functie geschrapt

Zoals bij veel internationale bedrijven snijdt BAM om de kosten te drukken in het aantal managementfuncties. Marc Peeters was de country manager voor BAM Belgium. Die functie wordt geschrapt. Na het vertrek van Marc Beyst (naar Besix) had hij even de leiding van BAM Interbuild erbij genomen. Definitief louter op die functie terugvallen zag hij niet zitten. Per 1 januari verlaat hij het bedrijf. Sofie Muyldermans volgt hem op als directievoorzitter van BAM Interbuild. Muyldermans was tot nu toe Director of Operations bij BAM Interbuild.

Na Nieuwjaar zal duidelijk worden waar ik aan de slag ga. Marc Peeters BAM Belgium



Marc Peeters, een ingenieur, is al sinds 1989 aan de slag bij BAM. Hij speelde een sleutelrol bij tal van grote werken: De Diabolo-treinverbinding in Zaventem, de Liefkenshoektunnel, de tramlijn Brabo en de Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld, in Antwerpen en het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere, Hij zag ook projecten mislukken, zoals de bouw van het nationale voetbalstadion op de parking C van de Heizel. Met de Vlaamse overheden lag hij overhoop over de meerkosten voor het tramlijnproject Brabo. 'Na Nieuwjaar zal duidelijk worden waar ik aan de slag ga', zegt hij in een korte reactie aan De Tijd.

Afgeslankt

Mede door het afstoten van het aantal activiteiten is BAM in België de voorbije jaren afgeslankt van een omzet van 1 miljard euro met 2.100 medewerkers naar 650 miljoen euro en 1.600 medewerkers vorig jaar. De voorbije maanden hebben een aantal medewerkers het bedrijf verlaten. In december moet duidelijk worden hoeveel de groep in België nog verder moet afslanken in het kader van de internationale reorganisatie.

Vrijwel geen enkele grote bouwgroep in België maakt nog winst. Besix, CFE, BAM België,... allemaal gaan ze met het vergrootgaas door de kosten. De zeer lage marges die al jaren typisch zijn voor België maken de bouwbedrijven die op deze markt actief zijn extra kwetsbaar.

BEDRIJFSPROFIEL Koninklijke BAM Omzet: 7,2 miljard euro

Winst: 50 miljoen euro

Aantal medewerkers: 19.000 medewerkers.

BAM in België:

Omzet: 650 miljoen euro

Aantal medewerkers: 1.600

Bedrijven: BAM Contractors, BAM Interbuild, Kaïros, BAM Galère en BAM Technics.