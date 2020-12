Mediaschuwe miljardair haalt zonnewering van de beurs

Ralph Sonnenberg, een van de rijkste Nederlanders, doet een overnamebod op de uitstaande aandelen van zijn beursgenoteerde raambedrijf Hunter Douglas.

Hunter Douglas , het bedrijf achter de bekende jaloezieën van Luxaflex, verdwijnt binnenkort na meer dan 50 jaar van de beurs. Na jarenlange geruchten lanceert eigenaar en voorzitter Ralph Sonnenberg eindelijk een uitrookbod op de weinige resterende aandelen. De Nederlandse miljardair biedt 64 euro per aandeel, een premie van 24 procent op de slotkoers van vrijdagavond. Dat waardeert zijn bedrijf op 2,2 miljard euro.

Hunter Douglas is de wereldmarktleider in raambekleding. Het bedrijf werd in 1919 opgericht door Henry Sonnenberg. In de Duitse stad Düsseldorf opent hij een verdeelpunt en later een fabriek van machinegereedschappen. In 1933 verhuist het bedrijf naar Rotterdam, waar Henry's zoon Ralph een jaar later geboren wordt.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog moet Henry Sonnenberg opnieuw vluchten. De zakenman trekt naar de VS, waar hij het bedrijf Douglas Industries opricht. Door de fusie met het bedrijf van concurrent Joe Hunter legt hij later de basis van de huidige multinational.

Zoon

In 1958 stapt Ralph Sonnenberg in het bedrijf. De twintiger begint zijn carrière als verkoper in het Verenigd Koninkrijk en zet later de verkooporganisatie in Frankrijk op poten. In 1971, twee jaar nadat Hunter Douglas de stap naar de beurs had gezet, krijgt Ralph Sonnenberg de teugels van het hele bedrijf in handen.

Door tal van overnames bouwt de ambitieuze Nederlander zijn bedrijf uit tot een groot bouwimperium. Hunter Douglas boekte vorig jaar een omzet van 3,7 miljard dollar (3 miljard euro), waarvan bijna de helft uit Noord-Amerika komt. Hunter Douglas omvat vandaag 134 bedrijven voor raambekleding en heeft bijna 23.000 mensen in 100 landen in dienst. In België namen de Nederlanders onlangs Copaco Screenweavers over, een producent van zonnewering en muggengaas uit Bavikhove.

Ralph Sonnenberg, die intussen in Zwitserland woont, leidt de raamgigant al bijna 50 jaar met strakke hand. Werknemers omschrijven hem als een 'bezeten leider', die zich met alle details moeit. Tot voor kort was Ralph Sonnenberg zowel voorzitter als CEO. Enige tijd geleden promoveerden zijn zonen David en Marko tot co-CEO's.

Corona

Dat Ralph Sonnenberg zijn bedrijf op 86-jarige leeftijd alsnog van de beurs haalt, is geen verrassing. De zakenman bezit 82,7 procent van de gewone en 99,4 procent van de bevoorrechte aandelen. Twee jaar geleden ontkende de familie in alle toonaarden de intenties om een uitrookprocedure te starten. Maar de coronacrisis zette de koers van Hunter Douglas de voorbije maanden onder druk. In het tweede kwartaal belandde de firma uitzonderlijk in de rode cijfers.

Het uitrookbod, dat Sonnenberg bijna 400 miljoen euro kost, vormt voor de zakenman geen probleem. De mediaschuwe Sonnenberg staat op plaats acht in de Quote-lijst van rijkste Nederlanders. Elk jaar vloeien tientallen miljoenen euro's dividend uit Hunter Douglas naar Zwitserland.

De officiële hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Curaçao. Sonnenberg rekende erop dat kleine beleggers, die al jaren klagen over het gebrek aan inspraak, de moeite niet zouden doen om voor de algemene vergadering naar de Nederlandse Antillen af te reizen. Binnenkort is de zakenman van hun bemoeizucht verlost en kan hij de jaloezieën helemaal naar beneden trekken.