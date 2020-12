Megacontract op Filipijnen geeft Boskalis vleugels

Een snel groeiende economie en een inwoneraantal van zo'n 110 miljoen maken van de Filipijnen een van de Aziatische tijgers. De eilandenstaat - het land bestaat uit zo'n 7.500 eilanden - is bovendien meer en meer een toeristische bestemming, waar ook westerse gepensioneerden in almaar vaker gaan wonen.

Het is daarmee het grootste contract dat het Nederlandse concern ooit binnenhaalde. Boskalis voert niet alleen de baggerwerken uit, maar ook verschillende offshoreopdrachten. Bovendien is de groep actief in het zeevervoer van zware ladingen en als sleep- en reddingsbedrijf.

Drie jaar

‘Deze opdracht van een historische omvang is een fantastische aanwinst voor Boskalis. We hebben een rijke traditie in het creëren van land volgens de hoogste technische en milieunormen. We kijken er enthousiast naar uit om deze expertise toe te passen bij de realisatie van de internationale luchthaven van Manilla’, zegt Peter Berdowski, de CEO van Boskalis, in een persbericht. Hij stipt aan dat dankzij het contract de inzet van Boskalis’ grote baggerschepen voor de komende jaren verzekerd is.