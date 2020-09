Middelkerke krijgt boldervormig casinogebouw

De stad Middelkerke heeft de bouw van het nieuwe casinogebouw toegekend aan Bouwteam Nautilus. De stad keurde vorig jaar het project van de Groep Willemen af.

Bouwgroep Nautilus is door de gemeenteraad van de kuststad Middelkerke gekozen om het nieuwe casinogebouw aan het bekende Epernayplein te ontwerpen en te bouwen. Nautilus is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen waaronder de ontwikkelaar Ciril, de hoofdontwerpers ZJA en Delva, OZ (casino- en hotelontwerp) Bureau Bouwtechniek (architect) en de aannemers Furnibo en Democo. Nautilus won het van drie andere kandidaten.

het nieuwe casino van Middelkerke

In zijn ontwerp stelt Nautilus voor om het Epernayplein te verleggen richting zee in een nieuw duinlandschap aan de kust. Het casinogebouw zal uitzicht hebben op de zee en zal in de nieuwe duin worden ingebed. Boven op het casino komt een vier verdiepingen hoog en 60 kamers tellend strandhotel in de vorm van een bolder of meerpaal. Er komen beneden ook een evenementhal voor concerten en congressen, een restaurant en een ondergrondse parking voor 200 auto's.

Het nieuwe casinoproject, inclusief de heraanleg van het Epernayplein en de zeedijk, zal ongeveer 41 miljoen euro kosten.

Wanneer de bouw start, is afhankelijk van het vergunningstraject. Als dat zonder haperingen verloopt, kan volgens Thomas Bijnens van de aannemer Democo in het najaar van 2021 met de bouw worden gestart. 'Het casino zou dan in het najaar van 2023 kunnen opengaan.'

Voor Democo is het casino een groot project 'maar vooral ook een belangrijke landmark aan de kust', zegt Bijnens. Democo is ook bekend van de bouw van het nieuwe provinciehuis in Antwerpen en de restauratie van de Leopoldskazerne in Gent.

Groep Willemen

De keuze van de nieuwe casino van Middelkerke heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk was de gunning voor de bouw van het nieuwe casino van Middelkerke in 2016 toegekend aan de Groep Willemen.

Maar in maart vorig jaar liet de gemeente, onder impuls van burgemeester Jean-Marie Dedecker, het project stopzetten na gebreken bij de uitvoering en de gunning van het project. Groep Willemen had een futuristisch gebouw in de vorm van een golf ontworpen. Daarbij waren ook hotelkamers, een skybar, een restaurant, vergaderzalen en een speelzaal voor uitbater Napoleon Games voorzien.

Maar volgens Dedecker kwam Willemen zijn verplichtingen niet na, ontbrak het aan een financieel plan, waren bepaalde vergunningen niet in orde en werd de planning niet nageleefd.