Midden mei draait de bouw op 90 procent

De algemene heropstart van de bouw verloopt naar wens. Het is haalbaar dat de bouwsector midden mei op 90 procent van zijn normale activiteit draait. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij grote bouwgroepen in België.

Goed nieuws uit de bouwsector. De algemene heropstart van de sector, die vorig jaar 313.000 medewerkers had, lijkt redelijk goed te verlopen. Vanaf vandaag kan in principe elke werf herstarten mits inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.

'De mensen willen graag komen werken. Wie opgeroepen wordt, komt werken. Vandaag gaat er het vooral om de mensen vertrouwd te maken met de nieuwe veiligheidsmaatregelen. Daarom kan nog niet meteen iedereen aan het werk. Omdat we al deels aan het werk waren, komen we nu snel aan 80 à 85 procent van onze normale activiteit. Tegen de tweede helft van mei hopen we in de buurt van 100 procent te geraken', zegt Tom Willemen, de CEO van de familiale bouwgroep Willemen uit Mechelen.

Steeds meer buitenlandse werkkrachten van onderaannemers geraken in België. De toelevering van materialen is nog niet 100 procent geregeld, maar er zijn geen onoverkomelijke problemen meer. Maatwerk, zoals vloeren uit Italië, kan wel even op zich laten wachten. 'Social distancing is niet overal een eenvoudig verhaal, maar met de steun van de vakbonden hebben we de noodzakelijke maatregelen op punt kunnen stellen', zegt Willemen.

Leopold II-tunnel

Ook bij Besix worden steeds meer activiteiten herstart. 'We zaten aan 50 procent. Deze week hopen we op 80 procent. Binnen twee weken lijkt 90 procent realistisch', zegt Rik Vandenberghe, de CEO van Besix. Hij is bijzonder blij dat aan de gesloten Leopold II-tunnel door de ongewone omstandigheden dag en nacht kan worden doorgewerkt.

Stadsbader haalde vorige week al een bezettingsgraad van 70 procent. 'Een van onze grote troeven is dat we relatief veel Belgische arbeiders hebben, zo'n 780 op 1.200', benadrukt Dominique Valcke, de CEO van Stadsbader. De bouwgroep heeft een grote tak wegenbouw. Dat soort van werken kon relatief gemakkelijker worden opgestart. In overleg met de beheersmaatschappij Lantis en de Vlaamse overheid werden de voor deze zomer geplande wegenwerken op de Antwerpse ring vervroegd. Mogelijk worden ze eind mei afgerond. De aanvoer van bouwmaterialen, zoals asfalt, verloopt veel vlotter door het minder drukke verkeer.

Het was een voordeel dat we relatief veel Belgische arbeiders hebben in ons bouwbedrijf. Dominique Valcke CEO Stadsbader

Ook bij Van Laere en MBG zijn de activiteiten fors aan het toenemen. 'We zaten aan 30 procent, we komen nu snel aan 70 à 80 procent', meldt CEO Manu Coppens. 'Buitenlandse medewerkers terugkrijgen in België blijft wel het grootste probleem.'

Oosterweel

Ook van de opdrachtgevers komen positieve signalen. 'De vervroegde wegenwerken aan de Antwerpse ring verlopen naar wens. De bouw van de voor het Oosterweelproject zo belangrijke Park & Rides komt opnieuw op gang', zegt Annik Dirkx, de woordvoerster van Lantis. Het gaat om de projecten Luchtbal (Antwerpse Bouwwerken), Merksem (Franki) en Linkeroever (CIT Blaton en Artes)

De vastgoedontwikkelaar Immobel bevestigt het aantrekken van de activiteit op de werven. Die bedroeg tot vorige week maximaal 50 procent. 'We hebben ook duidelijk gemaakt dat er met de huidige reglementering geen enkele reden meer is om niet voluit de activiteit te hervatten', benadrukt Adel Yahia, de CEO van Immobel België.