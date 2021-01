Miljardendeal op komst rond aluminiumreus Corialis

De Belgische overnametrein dendert na een stevige sprint in de laatste twee maanden van vorig jaar stevig voort. CVC, een van ’s werelds grootste investeringsfondsen, zoekt volgens meerdere bronnen een koper voor de Lokerse aluminiumreus Corialis. Het heeft daarvoor de zakenbank Goldman Sachs een mandaat gegeven.

Corialis komt in het rijtje megadeals dat zich aankondigt, zoals de onderdelendivisie van de heftruckgroep TVH, het milieutechnologiebedrijf Desotec, de telecomgroep VOO en de kunstgrasspecialist SLG.

Corialis - het voormalige Aliplast - is een van de grootste Europese producenten van aluminiumprofielen voor vensters, deuren, muurgevels enzovoort. Het bedrijf werkt bijna uitsluitend voor fabrikanten uit de bouwsector. Het is goed voor een omzet van 600 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo’n 150 miljoen.

De Lokerse groep zit sinds 2016 in de handen van CVC. Het investeringsfonds bezit ongeveer 70 procent van de aandelen. Het management van Corialis onder leiding van CEO Johan Verstrepen heeft de rest van het kapitaal in handen. Verstrepen is een oudgediende bij Corialis. Hij is er al een kwarteeuw actief. Interessant detail: Steven Buyse, een van de vennoten van CVC in België, was tussen 1998 en 2001 financieel directeur van het aluminiumbedrijf.

Het verkoopproces zit in een beginfase. Het is niet bekend of er vooral uitgekeken wordt naar een financiële dan wel een industriële koper. Als Corialis weer in financiële handen valt, krijgt het een vijfde financiële eigenaar in minder dan twintig jaar. Dat leverde het bedrijf de bijnaam ‘financiële kettingbrief’ op.

Electra Partners, het duo Ergon-Sagard en Advent gingen CVC al voor. Onder al die financiële eigenaars vervijfvoudigde de waarde van het bedrijf. Toen Electra Corialis in 2003 inlijfde, werd het aluminiumbedrijf op 205 miljoen euro gewaardeerd. 13 jaar later hing er bij de instap van CVC een prijskaartje van bijna 1 miljard aan. Gezien de groei van de jongste jaren belooft de waardering naar aanleiding van de verkoop ook nu weer een grote sprong te maken. Zulke miljardendeals zijn in ons land eerder uitzonderlijk.

Overnames

Corialis groeide sinds de instap van CVC jaarlijks met dubbele cijfers, volgens onze informatie ook in het coronajaar 2020. Die groei gebeurde op eigen kracht, maar ook via overnames. Een jaar geleden zette Corialis met de overname van het Portugese Lingote zijn eerste stap in Zuid-Europa. Toen CVC aan boord kwam, was Corialis goed voor een omzet van 450 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 100 miljoen. Nu is dat respectievelijk een derde en de helft meer.