'Minimumbod van 12 euro nodig om met Recticel aan tafel te gaan zitten'

Recticel stuurde het Ierse Kingspan eerder dit jaar wandelen na een bod van 10 euro per aandeel. Komt Kingspan terug met een beter voorstel? De koersreactie suggereert van niet.

Recticel maakte vrijdagochtend duidelijk dat het niet van plan is zijn kroonjuwelen apart te verkopen. De raad van bestuur bestempelde het bod van 700 miljoen op twee divisies (isolatie en soepelschuim) als 'onaantrekkelijk' voor aandeelhouders en werknemers.

Maar dat is niet het einde van het verhaal. Recticel, een schuimrubberfabrikant uit Wetteren, zet namelijk de deur open voor een overnamebod op het hele bedrijf. Maar dan zal Kingspan met meer over de brug moeten komen dan de 10 euro die het eerder dit jaar voorstelde. 'We blijven bereid om met Kingspan te overleggen en aan de juiste voorwaarden en condities een overname te bespreken', luidt het.

Wat die 'juiste voorwaarden' precies zijn, is koffiedik kijken. '10 euro was veel te weinig. Dat is duidelijk. Ik zou denken dat 12 euro per aandeel het minimum is om aan tafel te gaan zitten', aldus Nathalie Debruyne van het beurshuis Degroof Petercam. Wim Hoste van KBC Securities denkt dat er al gesproken kan worden vanaf 11 euro.

Gierig

Volgens analisten is Kingspan te gierig en houdt de 10 euro bijvoorbeeld geen rekening met het synergiepotentieel en de toekomstige winstbijdrage van de pas opgestarte isolatiefabriek in Finland. 'Kingspan krijgt er in een klap drie efficiënte isolatiefabrieken met een hoge winstmarge bij. En de nieuwe in Finland zal vanaf 2021 op volle toeren draaien, en waarschijnlijk meer dan 5 miljoen euro extra ebitda opbrengen', aldus Degroof Petercam.

Kingspan heeft de vuurkracht om meer te bieden, maar de geschiedenis leert ons dat het bedrijf niet bereid is te hoge multiples te betalen. Beurshuis Berenberg

Beleggers zijn er alleszins niet van overtuigd dat Kingspan dieper in de buidel zal tasten. Het aandeel gaat omhoog, maar blijft hangen rond 9,20 euro per aandeel. 'Kingspan heeft de vuurkracht om meer te bieden, maar de geschiedenis leert ons dat het bedrijf niet bereid is te hoge multiples te betalen', merkte het beurshuis Berenberg vorige week op. Kingspan, dat alleen interesse heeft in de isolatietak, krijgt dan bovendien de ondankbare opdracht om de resterende onderdelen te verkopen.

Kingspan reageerde intussen heel summier op de afwimpeling door Recticel. 'We nemen nota van de commentaren, en hebben daar verder niets aan toe te voegen.'

CEO moet aan de bak

De bal ligt nu in het kamp van Kingspan, maar ook Olivier Chapelle, de CEO van Recticel, moet vol aan de bak en moet dringend werk maken van een plan om zijn aandeelhouders te overtuigen dat Recticel ook toekomst heeft als zelfstandig bedrijf. 'Recticel kan nu niet gewoon overschakelen naar business as usual', zegt Debruyne.

Recticel kan nu niet gewoon overschakelen naar business as usual en moet met een strategisch plan komen. Nathalie Debruyne analist Degroof Petercam

'De expansie van de isolatiebusiness is het speerpunt, eventueel zelfs via overnames', zegt Hoste. Maar volgens Debruyne is een verdere stroomlijning van het bedrijf aan de orde. 'De autoafdeling staat al een tijd in de etalage, maar de volgende stap is mogelijk ook de verkoop van Bedding en Comfort Foams. Het bedrijf heeft dat nog niet publiek gemaakt, maar het zou me niet verbazen als het management daar al voorbereidingen voor heeft getroffen.'