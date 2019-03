Moury Construct viert jubileum met dubbel dividend

Gilles Moury, de overgrootvader van de huidige CEO Gilles-Olivier Moury, stichtte het familiale bouwbedrijf in 1919. De honderdste verjaardag wil het bedrijf niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Het kondigt een dubbel dividend aan. Boven op de bruto 5,2 euro per aandeel komt nog eens bruto 5,2 euro. Het eerste wordt in juni gestort, het tweede in september.