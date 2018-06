Nieuw plan voor renovatie Boudewijnstadion

Marc Coucke

‘Er zijn al vergaderingen over geweest’, zegt Reynders. ‘Er is duidelijk ruimte voor een renovatie van het stadion. We moeten in die richting gaan’, aldus de liberaal die zegt de steun van de Voetbalbond te hebben: ‘De Voetbalbond is tevreden dat we deze piste herlanceren. We zullen wel zien of Anderlecht geïnteresseerd is. Ik zal contact opnemen met eigenaar Marc Coucke om te zien of Anderlecht geïnteresseerd is in het toekomstige stadion. Het is niet aan mij om te zeggen of het stadion een thuisploeg nodig heeft.’