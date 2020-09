Nieuwbouw duurder in Gent dan in Brussel of Antwerpen

De prijzen van nieuwbouwappartementen per vierkante meter zijn vorig jaar met 4 procent gestegen. Nieuwbouw is in België wel goedkoper dan in de buurlanden.

In 2019 bedroeg de (vraag)prijs voor een nieuwbouwappartement in België gemiddeld 2.583 euro per vierkante meter. De verkoopprijs voor een bestaande woning bedroeg 1.950 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse Deloitte Property Index.

Gent (3.475 euro) noteerde vorig jaar een opmerkelijke toename met 9,4 procent tot 3.475 euro en is voor nieuwbouwappartementen de duurste Belgische stad. In Antwerpen (3.375 euro) steeg de prijs met 3,8 procent. In Brussel (3.350 euro) bleef die stabiel. De prijzen liggen in die drie grote steden zowat 30 procent boven het nationaal gemiddelde.

Middenmoter

In Europa is België een middenmoter. In Duitsland, Frankrijk en Luxemburg liggen de prijzen beduidend hoger. Ze zijn er vorig jaar twee tot drie keer sneller gestegen dan in België. De prijzen en de prijsevolutie in Nederland zijn vergelijkbaar met die bij ons.

Luxemburg is met een vierkantemeterprijs van 7.145 euro het duurste land om een nieuwbouwappartement te kopen. Bulgarije (550 euro) en Bosnië en Herzegovina (849 euro) zijn het goedkoopst.

We weigeren al jaren te zeggen dat de Belgische woningmarkt op crashen staat. Ons land blijft internationaal een middenmoter. Frédéric Sohet Partner Deloitte Real Estate in België

De Belgische woningmarkt is niet oververhit, stelt Deloitte. 'We weigeren al jaren te zeggen dat de woningmarkt op crashen staat. Uit onze internationale vergelijking blijkt dat België een middenmoter is. Corona leidt tot onzekerheid, maar fundamenteel is de markt al bij al gezond', zegt Frédéric Sohet, partner bij Deloitte Real Estate in België.

In de meeste landen stegen de woningprijzen vorig jaar sneller dan het gemiddelde loon. In Portugal (4,0) en in België (4,1) moet een koper het kleinste aantal keer zijn brutojaarloon neertellen. Al moet dat worden gerelativeerd. In weinig landen is het verschil tussen het bruto- en het nettoloon zo groot als in België.

Wat betreft de schuldgraad (uitstaande hypothecaire leningen/beschikbare inkomens) staat België op de zesde plaats. In drie landen lag de gemiddelde rentevoet lager dan in België (1,1%). In Hongarije (4,6%) ligt die viermaal zo hoog als bij ons en in Portugal (1,1%)

In 2019 werd in België de bouw van 56.100 woningen aangevat. Met 4,89 aangevatte woningen per 1.000 inwoners is dat de op zes na hoogste intensiteit van alle landen in de studie. Ons land (-10%) stond vorig jaar wel in de top drie van landen met de grootste terugval in het aantal aangevatte woningen. België telt 5,51 miljoen woningen, of 480,6 per duizend inwoners. Ook dat is internationaal een gemiddeld cijfer.

Huurprijzen

De huurmarkt wint in de meeste landen aan belang, vooral in de grote steden. Huren is in Brussel (11,8 euro per vierkante meter per maand) iets duurder dan in Antwerpen (11,5 euro) en beduidend duurder dan in Gent (9,7 euro). Niet Parijs (28,3 euro) maar Luxemburg-stad (30,7 euro ) is de duurste stad om te huren, ruim zeven keer zo duur als in Sofia (4,1 euro).

De Deloitte Property Index vergelijkt de woningmarkt van 23 landen in Europa. Ook die in de grote steden wordt geanalyseerd. Voor België zijn dat Brussel, Antwerpen en Gent.

Schermvullende weergave ©Photo News