Nieuwbouwprijzen in België toch niet zo sterk gestegen

Nieuwe woningen waren in het eerste kwartaal van 2019 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen meer dan de inflatie (2,2%), maar beduidend minder dan in Nederland (+9,9%).

Het verhaal dat de prijzen van nieuwbouw de jongste jaren zijn geëxplodeerd in België, klopt niet. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van Statbel en Eurostat door De Tijd. Zeker niet als we de vergelijking met de buurlanden maken.

Sinds 2005 zijn de woningprijzen in België vrijwel kwartaal na kwartaal gestegen. Sinds midden 2015 was er een toename met 12 procent voor residentiële nieuwbouw. Dat is niet veel meer dan de inflatie in die periode.

In Nederland was de stijging fors hoger (+35%). Het land is voor die periode de recordhouder in Europa. Duitsland (+20%) zit rond het Europees gemiddelde. Frankrijk (+9%) doet iets beter dan België.

De vierkantemeterprijs van een woning is in Nederland ondertussen hoger dan in België. Volgens de Deloitte Property Index werd in ons land in 2017 gemiddeld 2.261 euro per vierkante meter betaald. In Nederland was dat 2.306 euro. Het voorbije jaar is het verschil waarschijnlijk toegenomen.

Woningtekort

De ongewoon sterke prijsstijgingen in Nederland zijn het gevolg van meerdere factoren. Ze volgen op stevige prijsdalingen voor 2015. De Nederlandse vastgoedmarkt ging door een diep dal na de financiële crisis van 2008-2009. Tussen 2007 en 2014 daalden de nieuwbouwprijzen boven de Moerdijk met 21 procent. In dezelfde periode was er in België een toename met 10 procent.

Nederland kampt, in tegenstelling tot België, ook met een groot structureel woningtekort. De malaise in de woningbouw na de crisis van 2008-2009 veegde een groot deel van de Nederlandse woonbouwbedrijven van de kaart. Sommige probeerden te overleven door bouwopdrachten diep in België te aanvaarden. Vaak tevergeefs. Bij de heropleving bleek de bouwcapaciteit totaal onvoldoende.

Dat verklaart ook waarom de prijsstijging voor nieuwbouw (+35%) beduidend groter was dan die voor bestaande woningen (+28%). Het gaat om een verschil van 7 procentpunten. In België was dat maar 3 procentpunten.

Grillig

De prijsevolutie kent in Nederland een veel grilliger verloop dan in België. Voor de daling door de crisis was vastgoed er erg duur geworden. Nederlanders hadden decennia tegen bijzonder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden kunnen lenen voor een woning. Ze werden niet aangezet hun hypothecaire schulden af te lossen. Daardoor explodeerde de gezamenlijke hypothecaire schuld van de Nederlanders.