Nieuwe CEO moet Deceuninck naar een 'next level' brengen

Francis Van Eeckhout, de sterke man achter het pvc-raamprofielenbedrijf Deceuninck, geeft de fakkel door aan Bruno Humblet, een ancien van Bekaert.

De machtswissel bij Deceuninck werd maandagavond na beurstijd aangekondigd in een persbericht. Humblet neemt op 1 januari over van Van Eeckhout, die uitvoerend voorzitter wordt. De huidige voorzitter, Marcel Klepfisch, blijft als gewoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.

Humblet is een oudgediende van de staalverwerker Bekaert, waar hij tien jaar financieel directeur was en vier jaar de Latijns-Amerikaanse divisie leidde. Tussen 2016 en 2018 voerde hij een herstructurering door bij de joint venture Bridon-Bekaert, die in moeilijkheden zat door een overcapaciteit in de sector. Humblet werd pas in oktober 2020 bestuurder bij Deceuninck.

Vijfjarenplan

Dat Van Eeckhout na vijf jaar de fakkel doorgeeft, was volgens hem niet gepland, net zomin als zijn aantreden dat was. ‘Deceuninck is geen communistisch bedrijf. We werken niet met vijfjarenplannen (lacht). Eigenlijk ben ik vijf jaar geleden zonder het te willen CEO geworden. Deceuninck had het toen allesbehalve makkelijk, maar ik heb toen toch besloten de uitdaging aan te gaan’, zegt hij.

‘Als je me een negental maanden geleden had gevraagd of ik als CEO een stap zou opzijzetten, had ik allicht nee gezegd. Maar intussen is Bruno Humblet toegetreden tot onze raad van bestuur en het klikte meteen. Het was precies alsof ik hem al 20 jaar kende. En dan begin je geleidelijk na te denken over een managementwissel.’

Volgens Van Eeckhout zit zijn werk bij Deceuninck erop en moet Humblet het bedrijf naar een nieuwe fase loodsen. ‘Deceuninck was niet in goede conditie toen ik CEO werd, het was een wat vermoeid bedrijf. Als ondernemer kan je dan enkele maatregelen nemen, zoals schuiven met het management. Met resultaat: de voorbije 18 maanden konden we mooie cijfers voorleggen. Die voor de volgende zes maanden - ik noem ze nog mijn cijfers - zullen ook goed zijn.’

‘Maar we moeten voortgaan in het professionaliseren van het bedrijf. We zijn in meerdere regio’s ter wereld actief, we tellen 4.000 werknemers. We gaan nu next level met Deceuninck. Wie als ondernemer een bedrijf opstart, heeft sowieso een langere houdbaarheid. Ik ga nu weg als CEO, maar de job is nog niet af’, klinkt het.

Spirituele vader

De band tussen Van Eeckhout en Deceuninck gaat terug tot 2014. Hij werd toen in één klap de grootste aandeelhouder van het pvc-profielenbedrijf, via een kapitaalverhoging waarbij hij 41 miljoen investeerde. Deceuninck kondigde in dezelfde week de overname van Pimas aan, een belangrijke expansie in Turkije.

Francis Van Eeckhout Geboren in 1968 in Roeselare. Studeerde af als handelsingenieur.

Getrouwd met Benedikt Boone, van de familie achter het koekjesbedrijf Lotus.

Is een telg uit derde generatie van de familiale beton- en cementgroep Van Eeckhout. Het familiebedrijf werd in 2011 verkocht aan de cementgroep CRH voor ruim 100 miljoen euro.

Grootste aandeelhouder van Deceuninck (29,23 %), naast Sofina (6,92 %), Homeport Investment (6,92%) en de familie Deceuninck (samen zowat 13 %).

Heeft ook belangen in Recticel (3%) en Lotus Bakeries en zit in de cementmaalderij Cemminerals.

Deceuninck maakte onlangs bekend na drie jaar te stoppen als hoofdsponsor van de wielerploeg Deceuninck-Quick-Step.

In de jaren daarna dreef Van Eeckhout zijn aandelenbelang in Deceuninck stelselmatig op via aankopen op de beurs. 'Mijn interesse en liefde voor het bedrijf gaan veel verder dan pvc', zei hij ooit in de Krant van West-Vlaanderen. 'Ik heb Roger Deceuninck (de man die het familiebedrijf groot maakte, red.) zeer goed gekend. Hij woonde vlak bij ons huis, in dezelfde straat. Hij overleed tien jaar geleden, maar ik beschouw hem als mijn spirituele vader.' Van Eeckhouts woning in Roeselare ligt op amper 2 kilometer van het hoofdkwartier van Deceuninck.

In 2016 besloot de hoofdaandeelhouder ook de eerste manager te worden. Van Eeckhout volgde Tom Debusschere op als interim-CEO, om amper enkele maanden later volwaardig CEO te worden. Naar eigen zeggen was dat nooit zijn bedoeling en sprong hij alleen in het gat dat Debusschere met zijn vertrek achterliet. Toch zou hij het ruim vijf jaar volhouden.

Cement

Zijn afscheid moet hem tijd geven meer bezig te zijn met zijn andere belangen, zegt hij. ‘Ik zal opnieuw wat actiever worden in de cementbusiness en heb ook een softwarebedrijf dat zich toelegt op overheidsaanbestedingen, Tender Expert. Maar ik ben ook nog altijd uitvoerend voorzitter van Deceuninck en kan Bruno bijstaan in dossiers. Ik verdwijn niet, ik laat geen chaos achter.’

De nieuwe CEO zegt geen schrik te hebben van een ‘schoonmoeder’ die constant over zijn schouder meekijkt. ‘Ik denk dat Francis maar weinig schoonmoedercapaciteiten heeft. Hij is een rasondernemer, terwijl ik 30 jaar ervaring heb in grote bedrijven die wereldwijd actief zijn. Als ik het gevoel had dat we een moeilijke relatie kunnen hebben, zou ik dit niet gedaan hebben’, zegt Humblet.

‘Sinds ik in oktober vorig jaar bestuurder werd bij Deceuninck heb ik al kunnen zien wat de voorbije jaren allemaal is verwezenlijkt. We zien als groep onze groei versnellen in meerdere regio’s. Met onze markt zit het zeker en vast goed. De uitdagingen zitten in onze leveringstermijnen, de grondstoffenprijzen en het zoeken naar nieuwe opportuniteiten.’