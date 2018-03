Nieuwe brug verbindt Tour & Taxis met Brusselse Noord-wijk

Een nieuw woonproject én een nieuwe brug over het Kanaal in Brussel moeten vanaf 2020 de Noordwijk naadloos laten aansluiten op de buurt van Tour & Taxis.

Al sinds de jaren zeventig is er sprake van de aanleg van de Picardbrug, in het verlengde van de Picardstraat, de straat tussen Tour & Taxis en de hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan.

Al die jaren hielden tal van bezwaren het project tegen. Molenbeek wilde geen bijkomend autoverkeer. Later was er in Brussel geen geld voor. Stedenbouwkundig was de inplanting ook niet evident als men de eigenaars en de buurtbewoners niet mee had.

Schermvullende weergave Van het Noord-Station loop je door het Riva-project naar het nog aan te leggen park tussen de Havenlaan en Tour & Taxis. ©riva project

Met de uitbouw van de site van Tour & Taxis, een van de groeipolen in Brussel, en de herleving van de Kanaalzone, groeide het besef dat de Picard-brug een meer dan noodzakelijke missing link is naar het Noord-Station, zowel voor het openbaar vervoer als voor fietsers en voetgangers.

Riva

Dat die brug er nu komt, werd in belangrijke mate eenvoudiger omdat Extensa (100 procent Ackermans & van Haaren), de projectontwikkelaar achter Tour & Taxis, zelf een oplossing aangaf.

Zowat tien jaar geleden kon Extensa in het verlengde van de Picardstraat, op de oever aan de overkant, een grond van 15.000 vierkante meter kopen van Q8. De brandstofreus had die grond gekocht om er een tankstation te bouwen ‘als er ooit een autobrug kwam’. Toen duidelijk werd dat dat niet haalbaar was, koos Q8 eieren voor zijn geld.

Schermvullende weergave Het Riva-project en de Picardbrug, bekeken van aan de hoofdzetel van KBC aan de overkant (links de UpSite-toren van Atenor). ©riva project

Extensa zette met het architectenbureau architectesassoc. het woningproject Riva op poten. Het is een puur privaat project, waar de helling naar de Picardbrug dwars doorheen loopt. Het Riva-project is goed voor 139 wooneenheden en 1.000 vierkante meter op het gelijkvloers voor kantoren, horeca en winkels.

Voor het project Riva werd voorafgaand aan de aanvraag van de bouwvergunning overlegd met de Kwaliteitskamer, die tot doel heeft de architecturale kwaliteit in Brussel te bevorderen. In die Kamer zitten het Brusselse regionale kabinet voor Ruimtelijke Ordening, de dienst stedenbouw en de Brusselse bouwmeester Christian Borret. Die laatste is een felle voorstander van assen die dwars op de Kanaalas komen.

Architecturaal was het geen eenvoudige oefening. Er moeten voertuigen onder de brug van 7 meter hoog kunnen, maar in het woonproject links en rechts mag niemand op de onderkant van de brug kijken én de buurt moet aangenaam en toegankelijk blijven.

Timing

Vrij uniek en cruciaal is dat de werken van het privéproject en de bouw van de brug ongeveer gelijktijdig worden uitgevoerd en gelijktijdig moeten klaar zijn. Hoewel ze losstaan van elkaar, vormen ze als het ware een Siamese tweeling.

Extensa is al begonnen met de werken. Ook de werken aan de brug zouden vrij snel moeten beginnen. De bedoeling is dat beide midden 2020 in gebruik worden genomen.

En leven nogal wat twijfels of publieke projecten in Brussel tijdig kunnen worden gerealiseerd. De plannen voor de heraanleg van de Havenlaan werden tot driemaal toe herzien. Het is ook afwachten of het park tussen de Havenlaan en Tour & Taxis, waar veel van die appartementen op uitkijken, er tegen 2020 zal zijn, net als de brug.

Citroëngarage

Commercieel is Riva al een succes. Na vier maanden van commercialisering is al de helft van de wooneenheden op plan verkocht in de prijsvork van 2.800 tot 3.400 euro per vierkante meter. Canal Wharf, het grote aangrenzende project van AG Real Estate, is ook al in volle uitbouw. In de voormalige Citroën-garage in de buurt komt ook het nieuwe museum.