Nieuwe kapitaalverhoging Aedifica dringt zich op

De expansie in Duitsland gaat zo snel dat de specialist in zorgvastgoed nauwelijks een jaar na een forse kapitaalronde waarschijnlijk opnieuw zal bijtanken.

Aedifica haalde vorig jaar zonder al te veel moeite een forse 219 miljoen vers geld op. Stevige brandstof voor een spectaculaire expansie in zorgvastgoed in Nederland en Duitsland: aangevuld met een flinke scheut goedkope schulden heeft Aedifica intussen voor 478 miljoen nieuwe projecten aangegaan.

Door de kapitaalverhoging was de schuldgraad initieel gedaald van 54 procent naar 40 procent. Eind december zullen de schulden alweer 47 procent van het eigen vermogen, bedragen. En dus komt de specialist in vastgoed voor ouderenzorg weer in de buurt van de zelf opgelegde limiet van 50 à 55 procent schuldgraad. Vanaf dat niveau komt er een rem op de expansie, omdat de schulden niet meer veel verder mogen oplopen.

'We willen inderdaad kunnen blijven groeien’, benadrukt CEO Stefaan Gielens bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. 'Maar de marktomstandigheden zullen bepalend zijn voor wanneer en hoeveel'.

Aedifica is niet aan zijn proefstuk toe. Sinds de beursgang in 2006 heeft de groep bij vier kapitaalrondes al meer dan een half miljard opgehaald. Als Aedifica opnieuw naar de markt stapt, mag een fors bedrag worden verwacht.

Duitsland

Aedifica ziet op dit ogenblijk vooral mogelijkheden in Duitsland en Nederland. Vooral in Duitsland gaat het heel hard. ‘Door onze grote operatie van 200 miljoen euro in Duitsland, hebben veel partijen ons ontdekt’.

Grote internationale private zorgspelers hebben in Duitsland grote overnames gedaan. Om te kunnen blijven groeien willen sommigen het vastgoed geheel of gedeeltelijk afstoten. Dat biedt kansen voor Aedifica.

Vierde land

Voor het eerst is Aedifica ook op zoek naar een vierde markt, naast België, Nederland en Duitsland, om er een nieuw bruggenhoofd uit te bouwen. Een land wil hij nog niet noemen, maar hij ontkent niet dat Spanje ook op de shortlist staat. Een aantal andere uitbaters van zorgcentra waar Aedifica al mee werkt, zijn daar actief.

De zorgvastgoedinvesteerder geeft ook mee dat het de komende jaren ook de ambitie heeft om meer actief te worden buiten de 'klassieke' seniorenzorg. Revalidatie, ziekenhuizen, instellingen voor mindervaliden, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

OCMW's

Groeien op de markt voor Belgisch privaat zorgvastgoed is moeilijk. In de sector van de non-profit en de publieke sector is wel nog veel mogelijk. ‘We sluiten niet uit dat we nog dit kalenderjaar een eerste contract met een OCMW kunnen tekenen.'

Appartementen

Aedifica wil zich ook steeds meer profileren als een pure rusthuisspeler. Het wil gebruik maken van het nieuwe statuut van de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap (IGVV). Dat maakt het mogelijk om de tak van de appartementen onder te brengen in een dochterbedrijf waarin een of meerdere andere spelers een participatie van maximaal 75 procent kunnen nemen.

Die portefeuille met appartementen bedraagt vandaag zo’n 200 miljoen euro. Ook dat kan het bedrijf wat extra zuurstof geven om te groeien in zijn kernactivititeit. In de sector van de zorg kan ook een hoger rendement worden gehaald dan met appartementen.

Aedifica verwacht veel internationale belangstelling. Het kan wal nog maanden duren voor de nieuwe vennootschap operationeel is. Voor eind 2018 zou het toch nog moeten kunnen lukken.

Op schema

Aedifica is op schema om zijn doelstellingen voor het lopende boekjaar te halen.

De courante winst, de basis voor het dividend, steeg met 21 procent, dat is twee à drie procent meer dan gebudgetteerd.

In de eerste zes maanden was er nog zoals verwacht een daling van de winst per aandeel met 4 procent. Tegen het einde van het boekjaar zou de winstverwatering helemaal zijn weggewerkt, zoals beloofd. Die tijdelijke verwatering is logisch, aangezien het even duurt eer tegenover het hoger aantal uitstaande aandelen nieuwe projecten en dus huurinkomsten staan.