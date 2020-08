Niko Demeester (Voka) wordt topman Confederatie Bouw

Niko Demeester, de secretaris-generaal van de werkgeversorganisatie Voka, volgt Robert Demûelenaere op als CEO van Confederatie Bouw.

Demeester (50) is goed vertrouwd met de wereld van de werkgeversorganisaties. Sinds 2011 is hij secretaris-generaal van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

In het begin van zijn carrière werkte hij ook als adviseur voor de Belgische werkgeversfederatie VBO. Hij proefde ook even van werken in de private sector bij Cap Gemini.

Administratieve vereenvoudiging



Demeester is zijn hele carrière al bezig met administratieve vereenvoudiging. In 1999 hield hij al een pleidooi voor administratieve vereenvoudiging in een opiniebijdrage in de toen nog De Financieel-Ekonomische Tijd.

Het was dan ook geen verrassing dat hij in 2003 opdook als kabinetchef van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) toen die staatssecretaris was voor Administratieve Vereenvoudiging werd. In de strijd van Q om de administratieve rompslomp te beperken - het anti-Kafka-beleid - was Demeester zijn rechterhand. Van 2008 tot begin 2011 werkte hij opnieuw als kabinetschef voor de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent Van Quickenborne.

Administratieve vereenvoudiging loopt als een rode draad door de carrrière van Niko Demeester.

Demeesters kennis van administratieve vereenvoudiging zal hem bij de bouwfederatie goed van pas komen. De sector gaat gebukt onder het vergunningenbeleid en de vele reglementeringen. Ook op het vlak van de interne organisatie van de sector pleiten velen voor een vereenvoudiging van de werking en de structuren.

Overgang