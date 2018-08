Noodgreep De Wever redt grootste werf van Antwerpen

Om veiligheidsredenen beveelt burgemeester Bart De Wever (N-VA) gedeeltelijk voort te werken aan de bouwput op Nieuw-Zuid. Dat voorkomt dat de aannemer zijn materiaal weghaalt, de werken voor lange tijd stilvallen en de stad Antwerpen een claim riskeert van meer dan 10 miljoen euro.

De bouw van een ondergrondse parking op het Zuid in Antwerpen wordt almaar meer een pijnlijke illustratie van de loopgravenoorlog waar ellenlange vergunnings- en beroepsprocedures toe leiden.

De graafwerken, de grootste werf in Antwerpen, waren door de rechter stilgelegd na een klacht van twee omwonenden. In principe kan een heropstart niet tot er een uitspraak ten gronde is. Dat kan anderhalf jaar duren.

Maar burgemeester Bart De Wever heeft beslist de werken toch gedeeltelijk te laten doorgaan, vernam De Tijd. Hij heeft het dossier de voorbije weken naar zich toegetrokken. Samen met schepen Koen Kennis zoekt hij met de vijf partijen die een procedure hebben lopen tegen het project - slechts twee vroegen de stillegging - naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Claim van 5 miljoen

De Wever laat de heropstart toe op basis van veiligheidsoverwegingen. Een put graven zonder er verder aan te werken, is niet zonder risico’s voor de buurt. Zo’n put kan gedeeltelijk instorten. Ook de kwaliteit van de bouw wordt bedreigd. De oude dokmuur staat onder druk en de garantie dat de put waterdicht zal zijn, komt in gevaar omdat brak Scheldewater in de ondergrond sijpelt.

De heropstart komt het stadsbestuur ook goed uit. Volgens onze informatie heeft aannemer Van Laere (Ackermans & van Haaren) een ingebrekestelling gestuurd naar Q-Park - de toekomstige concessiehouder en exploitant van de nieuwe ondergrondse garage - met een claim voor een schadevergoeding van 5 miljoen euro. Q-Park heeft de factuur doorgestuurd naar de stad.

De Wevers beslissing komt niet toevallig vandaag. Als de aannemer voor morgen geen groen licht kreeg om voort te werken, zou hij de werf beginnen te ‘demobiliseren’, vernam De Tijd. Het aanwezige personeel en de machines worden dan verschoven naar andere projecten. Alle aannemers weten door het vele werk niet waar eerst te beginnen. Een demobilisering betekent zes maanden of een jaar vertraging voor het Antwerpse project.

De factuur voor de stad dreigt op te lopen. De claim zou verdubbelen tot meer dan 10 miljoen euro. Of de stad die ooit volledig zou moeten betalen, is lang niet zeker. Zeker als de werken toch binnen een redelijke termijn kunnen worden uitgevoerd. Het toont wel aan dat ook de aannemer rekening houdt met het ergst mogelijke scenario. ‘We werken aan een persbericht dat zo snel mogelijk wordt verstuurd en we blijven met de omwonenden naar een constructieve oplossing zoeken’, is het enige dat Kennis kwijt wil.

2.000 auto's

De heraanleg van de gedempte Zuiderdokken is het grootste bouwproject in uitvoering in Antwerpen. In een eerste fase wordt een ondergrondse parkeergarage voor 2.000 auto's gebouwd. Als die klaar is, kan de heraanleg van het plein beginnen. Voor de werken bestond een groot maatschappelijk draagvlak, maar vijf partijen trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Zuiderdokken werden aan het einde van de 19de eeuw gegraven. Toen ze in 1969 werden dichtgegooid, kwam er een groot plein met een chaotische parking. Tegen 2023 moet de plek groen ogen, hoewel het twijfelachtig is of die datum gehaald wordt. De aanleg van het park kost 23 miljoen euro.