Omgevingsvergunning: 4.448 klagers waren u voor

De invoering van de omgevingsvergunning in 2018 heeft niets substantieels veranderd aan het aantal beroepen ertegen in Vlaanderen.

Heeft de allesomvattende omgevingsvergunning geleid tot de door sommigen gevreesde verdere ontaarding van de beroepsprocedures? Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) legde de vraag voor aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Het goede nieuws is dat er geen explosie is van het aantal beroepsdossiers. Het slechte nieuws is dat er nog steeds heel veel beroepsdossiers zijn. In 2018 en 2019 samen waren er 4.448 dossiers. Dat gaat van de buurman die vindt dat u te veel kunt binnenkijken in zijn woning tot de zoveelste klacht tegen het Oosterweelproject.

3,4 procent

In de periode 2010-2016 werd in 3,5 procent van de dossiers in beroep gegaan tegen de beslissing over een gemeentelijke vergunning. Het gaat daarbij niet alleen om verleende, maar ook om geweigerde vergunningen. In de periode 2018-2019 ging men tegen 3,4 procent van de beslissingen in beroep. In 2019 waren er wel verhoudingsgewijs minder beroepen dan in 2018, maar niemand durft vandaag te beweren dat een fundamentele daling is ingezet. En dat alhoewel het bij een beroep te betalen rolrecht is verhoogd, in meer bouwdossiers een meldingsplicht volstaat en de afwijking van verouderde voorschriften niet meer als bezwaar kan worden gehanteerd.

Misleidend

Die 3,5 procent beroepen is misleidend. De vergunningsaanvraag voor een simpele private woning mag je niet vergelijken met een complex dossier van een ontwikkelaar. Olivier Carrette CEO BVS

'Die 3,5 procent beroepen is misleidend. De vergunningsaanvraag voor een simpele private woning mag je niet vergelijken met een complex dossier van een ontwikkelaar', reageert Olivier Carrette, de CEO van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS). 'Onze leden worden in 39 procent van hun dossiers geconfronteerd met beroepsprocedures.' In beroep gaan lijkt ook de moeite waard te zijn. In 41 procent van de gevallen krijgt de klager gelijk.

Er zijn wel belangrijke verschillen per provincie. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant lag het percentage van de dossiers waartegen een beroep werd aangetekend (3,7 à 3,9%) beduidend hoger dan in West-Vlaanderen en Limburg (2,7 à 2,8%). Hoe meer verstedelijking en hoe meer industrie, hoe meer beroepsprocedures.

De gemiddelde doorlooptijd van een omgevingsvergunning in eerste aanleg was in de voorbije twee jaar 87,5 dagen, maar zodra iets voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen verschijnt, stijgt dat tot 15 maanden. Bij eenvoudige dossiers wordt voor 56 procent van de aanvragen binnen 75 dagen beslist en voor 80 procent binnen 100 dagen.

Raad van Vergunningsbetwistingen