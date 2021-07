Ook België krijgt een materialenkadaster

De Nederlandse zetel van Triodos Bank is opgenomen in het Nederlandse madaster. Het heeft een 'materialenpaspoort' waarin alle gebruikte materialen opgelijst staan.

België is het vijfde land waar een zogenaamd ‘madaster’, een kadaster voor materialen, gelanceerd wordt. Dat moet helpen om de bouwsector circulair en duurzaam te maken.

Het madaster is een concept dat ontwikkeld werd door de Nederlands-Duitse architect en circulair denker Thomas Rau. Het is in essentie een register van alle materialen, producten en bouwelementen die in gebouwen zijn verwerkt. Het systeem ondersteunt circulaire verdienmodellen in de bouwsector doordat het transparantie creëert over de aard en de waarde van herbruikbare onderdelen in een gebouw.

Na Nederland werd al een madaster geïntroduceerd in Duitsland, Zwitserland en Noorwegen. Nu is het de beurt aan ons land. Op een lanceringsevenement werden woensdag de namen bekendgemaakt van de eerste zogenaamde Max-partners, die de uitbouw van Madaster Belgium ook financieel mee willen ondersteunen met een bijdrage van 33.000 euro over twee jaar. Het gaat onder meer om de ontwikkelaars Immobel en Ghelamco, het aannemersbedrijf Cordeel en de stad Antwerpen. Ook enkele architecten en consultants worden Max-partner.

Ook onder taalgrens

De leiding van het Belgische platform is in handen van Johan Klaps, die vooral bekend is als N-VA-politicus en van 2014 tot 2018 in de Kamer zetelde. Momenteel komt de steun vooral uit Vlaanderen, maar het is de bedoeling om ook in Brussel en Wallonië actief te worden, zegt Klaps. ‘Zo zitten we binnenkort samen met Leefmilieu Brussel, dat zeer veel interesse betoont.’

Een materialenpaspoort kan een enorme boost geven aan het effectieve hergebruik van materialen. Johan Klaps Directeur Madaster Belgium

‘Een materialenpaspoort kan een enorme boost geven aan het effectieve hergebruik van materialen’, aldus Klaps. ‘In Nederland, waar men enkele jaren voorsprong heeft, onderzoekt de regio Amsterdam momenteel een Omgevingsregister, waarbij de data van sloopprojecten gekoppeld kunnen worden aan nieuwbouwprojecten om een soort korte keten te creëren. Dat wordt natuurlijk pas interessant als er veel data (gebouwen) op het platform staan. Dus hoe sneller we groeien, hoe beter voor onze circulaire doelstellingen.’

Licenties

Madaster Belgium moet voor het einde van het jaar volledig operationeel zijn. Gewone gebruikers zullen een licentie kunnen nemen. Gebouweigenaren betalen een bedrag volgens het aantal vierkante meters dat ze registreren. Voor een privéwoning komt dat neer op zowat 20 euro per jaar.