Oost-Vlaams bouwbedrijf verdacht van zware fraude

Een Oost-Vlaamse bouwfirma zou in Portugal een reeks postbusvennootschappen hebben opgezet om de Belgische sociale wetgeving te omzeilen. Dat blijkt uit enkele huiszoekingen.

De federale gerechtelijke politie (FGP) Oost-Vlaanderen en de sociale inspectie hebben huiszoekingen bij een Oost-Vlaams bouwbedrijf gedaan. De naam is niet bekendgemaakt. Het arbeidsauditoraat in Gent verdenkt de bouwfirma ervan op grote schaal sociale fraude te plegen en aan sociale dumping te doen. Dat heeft de federale politie gisteren.

De huiszoekingen in opdracht van de onderzoeksrechter in Gent werden al op 18 december gedaan. Niemand werd aangehouden. Op dezelfde dag werd ook een actie uitgevoerd in Portugal, in aanwezigheid van leden van de FGP Oost-Vlaanderen. De maatschappelijke zetels van enkele onderaannemers kregen bezoek. Er werd een huiszoeking uitgevoerd en enkele mensen werden verhoord.

Portugese onderaannemers

Het Oost-Vlaamse bedrijf doet al jaren een beroep op buitenlandse arbeidskrachten die formeel in dienst zijn van Portugese onderaannemers. De arbeidskrachten worden jaar na jaar gedetacheerd naar België, en wisselen geregeld van werkgever. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een carrousel van postbusvennootschappen die in handen van de Oost-Vlaamse bouwfirma zijn. Op die manier worden sociale bijdragen in België ontdoken en wordt de Belgische arbeidswetgeving met de voeten getreden.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de Portugese onderaannemers geen substantiële activiteiten hadden of hebben in eigen land en dat de Oost-Vlaamse bouwfirma ze louter gebruikt als vehikels om hun werknemers sociaal te verzekeren in Portugal. De actie heeft ook aanwijzingen opgeleverd van strofiguren, die optreden als zaakvoerders van postbusvennootschappen, aldus nog de federale politie.

'Ernstige georganiseerde fraude'

Het onderzoek illustreert dat het arbeidsauditoraat Gent, in samenwerking met de FGP en de sociale-inspectiediensten, ‘ernstige en internationaal georganiseerde sociale fraude op een doortastende wijze’ wil aanpakken, luidde de mededeling van gisteren.