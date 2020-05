De kogel is door de kerk: Oostende krijgt zijn megabordeel. Het stadsbestuur heeft een akkoord gesloten met de West-Vlaamse projectontwikkelaar ION van Kristof Vanfleteren om Hangaar 1, het beschermde maar vervallen havengebouw aan het station van Oostende, te renoveren.

Lion Investment, een investeringsvehikel van ION, koopt en renoveert het gebouw. De stad neemt het pand voor 27 jaar in erfpacht en neemt de invulling van het gebouw voor haar rekening. Daarvoor klopte het aan bij Q Invest FDK, de uitbater van het Antwerpse Villa Tinto waar de Antwerpse raamprostitutie is samengebracht in een straat.

Q Invest investeert in Hangaar 1 in een microbrouwerij, een brasserie en een ruimte voor coworking. Aan de andere kant van het gebouw komt Hangar d'Amour met een 30-tal prostitutieramen - te vergelijken met het Villa Tinto-project - een dokterspraktijk en een politiekantoor. Bedoeling is dat alle raamprostitutie in de Oostendse stationsbuurt verhuist naar Hangaar 1. De werken zouden in 2021 starten.

Het is een mooi contract dat het Oostendse gebouw in zijn eer en glorie zal herstellen. Kristof Vanfleteren Co-CEO ION

'De stad slaat met het project twee vliegen in een klap', zegt Vanfleteren. 'Ze lost haar erfgoedprobleem op - het gebouw is beschermd, maar wordt al jaren verwaarloosd - en ze veegt de stationsbuurt schoon.' Vanfleteren noemt Hangaar 1 geen echt grote deal voor zijn bedrijf, maar wel iets 'atypisch'. 'Het is een mooi contract dat het Oostendse gebouw in zijn eer en glorie zal herstellen.' Het 'mooie uithangbord' zal Vanfleterens naamsbekendheid in Oostende ongetwijfeld een duwtje in de rug geven.

Bart Verhaeghe

Projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder Vanfleteren is met ION actief in de bouw van appartementen, kantoren, woon-zorgcentra, sociale huisvesting en studentenhuisvesting. Hij richtte ION in 2011 op, samen met zijn kompaan Davy Demuynck. De twee West-Vlamingen ontmoeten elkaar na hun Vlerick-studies bij de Brusselse projectontwikkelaar Eurinpro (voorloper van Uplace) waar ze de stiel leerden bij Bart Verhaeghe. Daar vatten ze het plan op om ooit iets samen te doen, maar dan in West-Vlaanderen, dichter bij huis.

200 miljoen projecten in 2019 Vorig jaar verkocht de Waregemse projectontwikkelaar ION voor 200 miljoen euro projecten.

Na vier jaar bij de projectontwikkelaar Allfin van Marnix Galle (nu Immobel) zetten ze de stap. Waregem werd de thuisbasis. Vanfleteren en Demuynck kregen financiële steun van Paul Thiers (ex-Unilin) en Jan Ruysschaert, de CEO van Vigo, een specialist in orthopedische producten. Beiden zijn vennoot.

De afgelopen jaren groeide het tweemansbedrijf ION als kool. Vorig jaar verkocht het voor 200 miljoen euro projecten. Daarmee is het een toptienspeler in België. De ambitie is snel naar 300 tot 350 miljoen euro te gaan. Vandaag werken 85 mensen bij ION en heeft het 70 projecten in portefeuille met een waarde van 1,3 miljard euro. West-Vlaanderen is de belangrijkste markt, maar Vanfleteren heeft in interviews al laten verstaan dat voor expansie wordt gekeken naar andere provincies en Luxemburg en Noord-Frankrijk.

Vertraging

De coronacrisis leidde tot vertraging van de werven en een vertraging bij het verlijden van aktes. ION werkt opnieuw aan 90 procent van zijn het precoronaniveau. Begin dit jaar haalde ION via een ontwikkelingsfonds 123 miljoen euro op bij vooral (West-)Vlaamse familiale investeerders, ondernemers en institutionele beleggers. Met dat geld wil ION nog meer en nog grotere vastgoedprojecten uitvoeren, vanaf 25 miljoen euro.