Oosterweel geeft Belgische bouw miljardenboost

Lantis, de bouwheer van Oosterweel, heeft net voor Kerstmis de twee laatste grote contracten voor de bouw van Oosterweel toegewezen, vernam De Tijd.

De toewijzing voor Nieuwjaar van het koninginnenstuk van de werken mag een huzarenstuk worden genoemd. Begin dit jaar achtte vrijwel niemand een gunning in 2020 nog mogelijk.

De toewijzing komt als een godsgeschenk voor de bouwbedrijven, die in het beste geval net uit het rood blijven in 2020.

Alle kandidaten die nog in de running waren, vallen in de prijzen. Het consortium Roco kreeg het supercontract ‘3B’ gegund, waaraan een prijskaartje van 2,3 miljard euro hangt. Het omvat de kanaaltunnels en de R1 op Rechteroever. Roco was de enige overgebleven kandidaat voor deze aanbesteding.

Roco omvat de bouwgroepen Besix, BAM, DEME en Jan De Nul, Cordeel, Denys, Franki, Van Laere en Van Wellen. De eerste vier wonnen met het consortium COTU ook al het contract voor de ruwbouw van de Scheldetunnel (600 miljoen euro).

Knooppunt

Het consortium Rinkoniên (Stadsbader, Artes, Mobilis en CIT Blaton) haalde het van Roco voor het contract ‘3A’. Dat omvat het Oosterweelknooppunt (500 miljoen) en de Royerssluis (200 miljoen).

Rinkoniên is al twee jaar aan de slag op Oosterweel. Het haalde in 2018 het contract binnen voor de werken op Linkeroever (400 miljoen).

In zeven maanden heeft Lantis voor 4 miljard euro van de in totaal 4,3 miljard aan gebudgetteerde werken gegund. De toewijzing komt als een godsgeschenk voor de bouwbedrijven. Door het omzetverlies als gevolg van de lockdown en de flinterdunne marges blijven veel van die grote bedrijven in 2020 in het beste geval net uit het rood. Door de coronacrisis is hun orderboek fors geslonken.

Het duurt wel nog minstens een jaar voor kan worden begonnen met de bouw van het knooppunt en anderhalf jaar voor de bouw van de kanaaltunnels. De werken lopen tot 2030. De definitieve prijs moet ook nog worden verfijnd.

Megawerf

Op kruissnelheid wordt Oosterweel een van de drie grootste werven in Europa. Door de omvang en complexiteit van de werken zijn die niet zonder risico voor de bedrijven die ze uitvoeren. Koninklijke BAM, een van de grote bouwgroepen in Europa, besliste zijn engagement in Oosterweel terug te schroeven. Het leed de voorbije jaren te veel verliezen op werken van die omvang.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft begin deze maand de omgevingsvergunning afgeleverd. Voor Oosterweel is een groot draagvak. Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft wel mogelijk.