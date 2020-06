Oosterweel zet bouw voor 1 miljard euro aan het werk

Met de gunning van de contracten - ter waarde van een miljard euro - komt de derde Scheldetunnel in Antwerpen een flinke stap dichterbij. Oosterweel is een van de weinige missing links in het Vlaamse wegennet waar nu echt vooruitgang wordt geboekt.

De tunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding. De nieuwe Scheldekruising van 1,8 kilometer is essentieel om de Ring van Antwerpen rond te krijgen en de Kennedytunnel (ruim 50 jaar oud) en de Liefkenshoektunnel (30 jaar oud) te ontlasten. De ondertekening van beide contracten voor een totaalbedrag van 1 miljard euro is een van de laatste stappen in een voorbereidingstraject dat 15 jaar geleden begon.

De omgevingsvergunning die nodig is om de werken op Rechteroever op te starten, werd enkele weken geleden ingediend. Het publieke inspraakproces start donderdag. Lantis hoopt de vergunning eind november te hebben.

De tunnel zelf wordt gebouwd door de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel. THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen Besix, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul. ‘Voor elk van de partners wordt het een referentie die internationaal meetelt’, zegt Jan Bauwens (Besix), de projectdirecteur van COTU. Engie Fabricom neemt de technische inrichting van de tunnels voor zijn rekening.

Tweede luik

De Scheldetunnel is het tweede van de vijf onderdelen van Oosterweelverbinding. De opbouw van de tunnel zal vijf jaar duren. Tegen 2026 moet hij zijn volledig zijn aangesloten op de Oosterweelverbinding.

Schermvullende weergave Acht tunnelonderdelen van elk ruim 60.000 ton zullen vanuit Zeebrugge worden vervoerd naar Antwerpen als basisstructuur voor de nieuwe Scheldetunnel. ©Lantis

In 2018 startte het eerste deel van de werken met de herinrichting van de snelwegen op Linkeroever en in Zwijndrecht. Na de Scheldetunnel volgen nog het Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en het verdiepen en overkappen van de noordelijke Ring op Rechteroever.

De Oosterweelwerken zijn gestart in 2018, de verwachte einddatum is 2030. De totale kostprijs wordt geraamd op 4,8 miljard euro, inclusief overkappingen van de Antwerpse ring.

Door het minder drukke verkeer als gevolg van de coronacrisis werd de vernieuwing van het wegdek van de rijbanen op de E17 vervroegd en versneld uitgevoerd. Dat zal achter de rug zijn in juli dit jaar, en niet in augustus 2021 zoals eerst gepland.

Met wat geluk kunnen later dit jaar nog bijkomende gunningen voor 2 miljard euro worden goedgekeurd, in plaats van 500 miljoen euro. ‘Oosterweel kan zich zo nog meer profileren als een wezenlijk onderdeel van het Vlaams relanceplan’, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen voor Mobiliteit en voorzitter van Lantis.

'Het is belangrijk dat we als Vlaamse overheid blijven investeren in het post-coronatijdperk', voegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eraan toe. 'In het segment van de infrastructuurwerken hebben we tot nu toe nauwelijks impact gevoeld op ons orderboek', zegt Lieve Neirynck, directeur infrastructuur bij de bouwdienstenverlener Arcadis.

Missing links

Oosterweel is een van de weinige 'missing links' waar nu echt vooruitgang wordt geboekt. De zogenaamde missing links in het Vlaamse wegennet - met Oosterweel en de Limburgse noord-zuidverbinding als blikvangers - werden al in 2001 opgelijst. Van de 27 missing links in het wegennet die Vlaanderen beloofd had tegen 2012 aan te pakken, waren eind 2019 amper negen projecten volledig gerealiseerd.

De kostprijs is intussen geëxplodeerd, bleek vorig jaar in een scherp rapport van het Rekenhof.