Oosterweelprotest Zeebrugse milieu-vzw afgewezen

Een Brugse milieubeweging die zich verzette tegen een dok voor de bouw van de Oosterweeltunnel heeft lik op stuk gekregen. Lantis is opgelucht.

De Brugse milieubeweging Groen vzw - die geen link heeft met de partij Groen - had begin dit jaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoek ingediend om de aanleg van een bouwdok in de haven van Zeebrugge te schorsen. In dat dok zullen tunnelementen worden gebouwd voor de Antwerpse Oosterweeltunnel. De Raad heeft het verzoek nu verworpen. De argumenten die de actievoerders aanhaalden, worden 'onvoldoende gemotiveerd' genoemd.

Bij Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wordt opgelucht ademgehaald. De uitspraak betekent dat Lantis niet op zoek moet naar een andere locatie om de tunnelelementen te bouwen. Het Oosterweelproject, waarvoor de 1,8 kilometer lange Scheldetunnel tussen de linker- en de rechteroever cruciaal is, loopt dus geen verdere vertraging op.

Een andere locatie vinden zou geen sinecure zijn geweest. De acht tunnelelementen zijn elk 160 meter lang, 42 meter breed en 10 meter hoog. Voor de bouw van die betonnen mastodonten is veel plaats nodig. Lantis wil de acht tunnelelementen bouwen in een nieuw te graven bouwdok of bouwkuip in de Zeebrugse haven. Als ze klaar zijn, kunnen ze via het water naar Antwerpen worden gesleept. De start van de werken is gepland in de zomer.

Oeverzwaluw

Groen vzw was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt omdat de bouw van het dok door de Zeebrugse havenautoriteiten gekoppeld is aan een verbreding van het Boudewijnkanaal, de bouw van een extra kaaimuur en de aanleg van een extra autoterminal voor de rederij Wallenius. Al die werken bedreigen volgens de vzw de 174 hectare grote Dudzeelse polder, die is ingetekend als vogelrichtlijngebied en onder meer het broedgebied van de oeverzwaluw is.

Groen vzw zegt een verzoek tot 'vernietiging' van de bouw van het dok te overwegen. Daarover zou begin volgend jaar een uitspraak vallen, maar intussen kunnen de bouwwerken starten.

Zeebrugge is inmiddels begonnen met de bouw van de kaaimuur, al dreigen die werken door de coronacrisis vertraging op te lopen. Lantis zegt tot een vergelijk te willen komen met Groen vzw en de advocate Nancy Vanhee, die ook in het protest is gestapt.