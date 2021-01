Opmars nieuwbouwflats stilgevallen

Het aandeel van appartementen in de Vlaamse nieuwbouw kende jarenlang een gestage opmars, van 35 procent in 1996 naar 64 procent in 2017. Maar sindsdien is het teruggevallen naar 56 procent.

Er worden vooral minder flats gebouwd en niet zozeer meer huizen, benadrukt de Vlaamse Confederatie Bouw. Het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen daalde met 29 procent, terwijl het aantal nieuwe huizen amper met 2 procent afnam. Ook in Walloniƫ, waar het aandeel van flats al kleiner is, lijkt de daling ingezet.

De gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking deden de vraag naar flats stijgen. Die opmars paste ook perfect in het verhaal van de betonstop: met zo veel mogelijk mensen kleiner en dichter op elkaar gaan wonen.

En toch. Uit de Vlaamse Woonsurvey van 2018 bleek dat meer dan 70 procent van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Amper 16 procent verkiest een flat. Ondanks de almaar hogere woningprijzen (306.629 euro voor een huis en 247.562 euro voor een appartement in 2020) gaat de Vlaming voor die droom.