Opslag voor 147.000 bouwvakkers

De vakbonden en werkgevers in de bouw hebben na lange onderhandelingen een nieuw loonakkoord bereikt voor de 147.000 arbeiders in de sector.

Het akkoord voorziet in 0,4 procent opslag vanaf 1 december. Ook komt er een coronapremie van 150 euro, aangevuld met 150 euro in bedrijven die in 2020 geen verlies maakten. Volgens de bonden heeft 'een grote meerderheid' van de arbeiders uitzicht op 300 euro.