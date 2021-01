Pandemie belet Deceuninck niet uit te blinken

De producent van pvc-raamprofielen Deceuninck heeft ondanks de pandemie een topjaar achter de rug met een winstgroei van 36 procent en een ruime halvering van de schulden.

‘Ik ben tevreden dat het zo is uitgedraaid. Pvc-raamprofielen zijn blijkbaar bestand tegen een pandemie’, zegt Francis Van Eeckhout, CEO en hoofdaandeelhouder van Deceuninck. ‘Mensen hebben hun reisbudget geïnvesteerd in een zwembad, een nieuwe keuken en ook nieuwe ramen.’

De omzet van Deceuninck steeg vorig jaar met 1 procent tot 642 miljoen euro. En dat terwijl de fabrieken in België en Frankrijk in het voorjaar een tijd gedwongen moesten sluiten. Vooral de maand april was een drama. Maar daarna kwam Deceuninck weer op snelheid, met in het vierde kwartaal zelfs een omzetsprong van meer dan 10 procent.

Nog opmerkelijker is dat Deceuninck voor 2020 een brutobedrijfswinst verwacht van 82 à 86 miljoen euro, 36 procent meer dan vorig jaar. Dat impliceert dat dat cijfer in het vierde kwartaal zelfs min of meer verdubbelde. Meer gedetailleerde cijfers volgen in februari. ‘Maar we moesten nu al iets laten weten, omdat beursanalisten er te ver af zaten.’

Alle regio's

De groei kwam de voorbije maanden uit alle regio’s, zegt Van Eeckhout. Zowel Turkije en ‘battlefield’ Europa als de Verenigde Staten.

Van Eeckhout bouwde in de VS enkele jaren geleden een nieuwe fabriek in Nevada en kon door nieuwe orders snel op volle toeren draaien. ‘Geef een Amerikaan een dollar en hij geeft die uit. De huizenmarkt is er aan het stijgen’, zegt de CEO. ‘En pvc verovert er marktaandeel. Wij profiteren daarvan. Ik denk dat we in de VS vertrokken zijn voor een paar goede jaren. Tegen de zomer bouwen we er nog 25 procent capaciteit bij.’

In Europa beginnen de investeringen en efficiëntieverbeteringen van de voorbije jaren stilaan te renderen. De activiteiten in Duitsland werden verschoven naar Polen om arbeidskosten te besparen. In de Belgische recyclagefabriek zijn de opstartproblemen achter de rug, en wordt al nagedacht over expansie. Ook de investeringen in de merknaam, via wielersponsoring, bleven niet onopgemerkt. En de overschakeling naar één productieplatform voor heel Europa en de lancering van een ERP-systeem zal de komende jaren nog extra vruchten afwerpen.

‘We hebben de winstmarge van de groep verhoogd van 10 naar 13,5 procent. Nu is het op naar de 15 procent. We zullen nog eens een sprintje trekken.’

Voor 2021 waagt Van Eeckhout zich niet aan concrete vooruitzichten. ‘We hebben in het verleden al gemerkt dat ons pad nogal bumpy is, met nu eens dure grondstoffen en dan weer turbulentie in Turkije. Ik heb geleerd wat voorzichtig te zijn. Maar we staan er goed voor. Het jaar is weer goed begonnen, en onze budgetten liggen hoger dan vorig jaar. Ik wil dat budget halen, ik zou graag mijn bonus krijgen.’

Schuldafbouw

Deceuninck start het jaar met fors lagere schulden: 55 à 60 miljoen euro tegenover 140 miljoen het jaar ervoor. ‘Dit noem ik impressionant in een crisisjaar’, aldus Van Eeckhout. Dat is te danken aan de cashgeneratie van de business, de normalisering van de investeringsbudgetten en enkele eenmalige meevallers.