Parkeergarage op Zuiderdokken kan Antwerpen 10 miljoen extra kosten

De prestigieuze heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken, met twee ondergrondse parkeergarages, zadelt Antwerpen met een forse factuur op. De stillegging van de werken en de aanpassingen om omwonenden tegemoet te komen zullen de stad tussen 5 à 10 miljoen euro extra kosten, vernam De Tijd.

Veel plezier heeft het Antwerps schepencollege nog niet beleefd aan het project dat van de Gedempte Zuiderdokken een van de paradepaardjes van de stad moet maken. Er komen ondergrondse parkeergarages, waarna het plein heraangelegd wordt.

De timing is helemaal in het honderd gelopen. Na klachten van omwonenden lagen de werken sinds mei vorig jaar 18 maanden stil. Maar sinds kort zijn de voorbereidende werken voor een heropstart voor de grootste werf in de stad bezig. Ook worden de buurtbewoners geïnformeerd.

Het plein moet in 2023 klaar zijn, twee jaar later dan voorzien, zo blijkt nu. 'In januari beginnen de werken echt. Tegen augustus-september gaat de eerste parking met 2.000 plaatsen open. De tweede parking wordt vijftien maanden later in gebruik genomen', stelt Philip De Brabanter, de CEO van Q-Park. Zijn groep heeft een concessie voor de exploitatie van de twee parkings verworven.

Claim

Het uitstel zou de stad ook met een forse extra factuur opzadelen. De nieuwe garages op de Gedempte Zuiderdokken hadden Antwerpen geen cent mogen kosten door de concessie aan Q-Park. Maar door de stillegging van de werken voor de eerste parking stuurde de aannemer Van Laere in juli vorig jaar een ingebrekestelling naar Q-Park, met een startclaim van 5 miljoen euro. Q-Park bezorgde die meteen aan de stad. Dat bedrag kon verdubbelen tot 10 miljoen euro als de werf nog veel langer zou stilliggen, werd eraan toegevoegd.

De Tijd vernam dat de stad uiteindelijk tussen 5 à 10 miljoen moet ophoesten voor het uitstel van de werken en de aanpassingen om de omwonenden tegemoet te komen. Antwerpen wil dat niet bevestigen. 'We zullen dat communiceren wanneer we dat communiceren', zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) ietwat bitsig aan de telefoon.

Omwonenden

De hoofdmoot van de 5 à 10 miljoen zou naar Van Laere (Ackermans & van Haaren) gaan als schadevergoeding. Bij de aannemer was niemand bereikbaar voor commentaar. De stillegging van de werf was prijzig. Toen duidelijk werd dat de werken niet snel verder konden gaan, werd de werf gedemobiliseerd. De aannemer en onderaannemers haalden er hun materiaal en ploegen weg. Er moesten ook tussentijdse werken gebeuren om te vermijden dat de gigantische bouwput zou destabiliseren.

In een periode dat de bouw draait als nooit tevoren en er een nijpend gebrek is aan materiaal en vooral mensen, moesten zopas opnieuw middelen en mensen worden gemobiliseerd. Dat doe je niet in een paar weken. Onderaannemers vinden die het willen doen tegen de prijzen van twee, drie jaar geleden is ook allesbehalve evident. Heel wat bouwmaterialen zijn fors duurder geworden.

De stad Antwerpen, die 23 miljoen euro stopt in het park en de bovengrondse infrastructuur van het plein, heeft ook bijkomende investeringen toegezegd om de omwonenden tegemoet te komen. Er gaat extra geld naar het zuiver houden van de lucht in en rond de parking. Ook het nieuwe circulatieplan moet de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.