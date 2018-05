Payday voor rijke Belgische zakenfamilies

Sibelco, Etex, Aliaxis en de investeringsmaatschappij Cobepa laten via dividenden bijna 200 miljoen naar hun aandeelhouders vloeien. Op de eerste rij: de families Emsens en de Spoelberch.

Achter AB InBev zit onder meer de adellijke familie de Spoelberch. Een tak van de familie Emsens is aan boord bij Sofina, de holding van de familie Boël. Dat de dividenden van die beursgenoteerde bedrijven naar die families stromen, is bekend. Maar veel van de familiale telgen achter die twee vennootschappen zijn ook aandeelhouder van discrete private ondernemingen. In dat rijtje passen onder meer de mineralenreus Sibelco, de bouwgroep Etex, de plasticbuizenspecialist Aliaxis en de investeringsmaatschappij Cobepa.