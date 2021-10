Piekende chemieprijzen maken isolatiemateriaal duurder

Terwijl de chemiereus BASF zijn jaarprognose voor de derde keer verhoogt dankzij stijgende prijzen, trekken de Belgische producenten van isolatiemateriaal noodgedwongen hun eindprijzen op. 'We zitten verveeld met de situatie.'

BASF maakte woensdag in zijn derdekwartaalrapport bekend voor de derde keer dit jaar de jaarprognose te verhogen. De Duitse chemiereus geldt als een soort mondiale barometer omdat hij actief is in veel sectoren en regio's wereldwijd. Hij rekent nu op een bedrijfswinst van 7,5 à 8 miljard euro en een omzet tussen 76 en 78 miljard euro. Afgelopen zomer lag de lat op 7 à 7,5 miljard euro.

De reden voor die optimistische prognose ligt voor de hand. De prijzen in de (petro)chemie stegen met 95 procent. Een bekend voorbeeld is MDI, een bijproduct van olieraffinaderijen dat de belangrijkste bouwsteen is voor isolatiemateriaal in de bouw.

De prijsstijging laat zich hogerop in de keten voelen bij de grote Belgische producenten van isolatiemateriaal. De Wetterse chemiegroep Recticel gaf in zijn halfjaarcijfers aan dat zijn omzet gestegen is door de hogere verkoopprijzen, naast de groeiende vraag. Recticel verkoopt isolatiemateriaal aan aannemers en verdelers van bouwmaterialen.

Flessenhals

‘We moesten onze verkoopprijzen optrekken. De aankoopprijs van MDI, een van de belangrijkste grondstoffen van ons isolatiemateriaal, is het afgelopen jaar fors gestegen’, zegt Michel De Smedt, investor relations manager bij Recticel. Het bedrijf komt vrijdag met een tradingupdate over het derde kwartaal. Exacte cijfers over de prijsverhogingen worden niet bekendgemaakt.

Zodra de vraag groot is, zijn er tekorten. Sander Laridon Unilin Group

‘De prijs van MDI is gestegen omdat de economie sinds begin dit jaar sterk aantrekt. Tegelijk waren er in die periode opstartproblemen bij grote producenten van MDI, zoals de chemieconcerns BASF en Covestro’, zegt De Smedt. ‘De prijzen blijven hoog omdat de vraag groter is dan het productieaanbod. Je zou verwachten dat de prijs van MDI zal stabiliseren zodra de flessenhalzen in de productie opgelost zijn. Maar het is moeilijk om in te schatten wanneer dat gebeurt.’

Energie en transport

Unilin Group, dat isolatieplaten produceert voor de bouwsector, geeft aan dat de prijsstijgingen van chemische grondstoffen zoals MDI - een van hun hoofdbestanddelen - een grotere impact hebben dan die van de piekende energie- en transportkosten.

‘De aankoopprijs van MDI is sinds december 2019 zowat verdubbeld’, zegt communicatiedirecteur Sander Laridon. ‘Die van polyol, een andere belangrijke grondstof van onze isolatiepanelen, steeg in die periode met de helft. We moeten die prijsstijgingen doorrekenen aan onze klanten. Maar we kunnen geen zicht geven op de eindprijs, omdat we onze isolatie niet rechtstreeks verkopen.’