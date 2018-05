'Politici hebben vastgoedjongens nodig'

Door de schandaalsfeer durven veel politici nauwelijks nog contacten te onderhouden met vastgoedontwikkelaars. 'Zever. Onze steden hebben vastgoedontwikkelaars echt nodig', benadrukt Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de burgemeester van Kortrijk, op de vastgoedbeurs Realty.

Veel volk, maar slechts een handvol politici, waren van de partij op het openingsdebat van Realty, de jaarlijkse beurs voor professioneel vastgoed in Tour & Taxis in Brussel.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was er een debat met de burgemeesters van Brussel (Philip Close, PS), Kortrijk (Vincent van Quickenborne, Open VLD) en Namen (Maxime Prévot, cdH) rond thema's die hen allemaal sterk aanbelangen: mobiliteit, vergunningen en citymarketing.

Door de schandaalsfeer rond Optima Bank, Landinvest en Publifin zijn politici bijzonder voorzichtig geworden in hun contacten met het bedrijfsleven, in het bijzonder met de vastgoedsector, viel te horen.

Brusselse mobiliteit is een ramp, zegt burgemeester De Brusselse burgemeester Close gaf ootmoedig toe dat de mobiliteit in Brussel vandaag een 'echte ramp' is. 'Maar we zijn halfweg de brug... Er zijn projecten en er is ook het vereiste geld. Ook voor de tunnels. De discussie over privatisering van de tunnels is dan ook niet meteen aan de orde'. Volgens Van Quickenborne is de efficiëntste en eerlijkste manier om de mobiliteitsproblemen op te lossen het invoeren van de kilometerheffing. 'Men moet het gebruik van de auto ontmoedigen, niet de eigendom. Alle politici weten dat, maar het is wachten op iemand die dat durft doordrukken. Tegelijkertijd mag men van de auto niet de enige zondebok maken. Steden zijn nog steeds zeer slecht toegankelijk voor fietsers.

'Er is veel hypocrisie over de contacten tussen politici en vastgoedontwikkelaars. Om onze steden te moderniseren moet elke stad samenwerken met vastgoedontwikkelaars. Intensief overleg, niet alleen met onze administraties maar ook met politici, is nodig. Dat men samen al eens iets eet, moet kunnen', zegt Van Quickenborne. 'Ze mogen me met een glas champagne in de hand zien. Maar als een project niet past voor je stad of je buurt moet je neen zeggen.'

Cannes

De Kortrijkse burgemeester betreurt dat politici die stelling niet meer op de barricades willen verdedigen. 'Ik was de enige Vlaamse burgemeester die niet is weggebleven van de vastgoedbeurs Mipim in Cannes. Ik ben niet bang om met iemand van de vastgoedsector te lunchen of te dineren. Als het waait, moet je in de wind durven te staan', aldus de liberaal.

De overheid heeft de bouw- en vastgoedsector nodig. Ook als socialistisch burgemeester moet ik stellen dat er geen enkele werf meer is in Brussel die niet is geprivatiseerd. Philip Close Burgemeester Brussel

De Brusselse PS-burgemeester Philip Close is voorzichtiger. Voor elke ontmoeting vraagt hij zich af wat de risico's zijn van een vergadering met vastgoedmensen. 'Je hebt voor elke vergadering twee advocaten nodig. De tijden zijn veranderd. Ik ben een politicus van 47 jaar. De corruptie van de jaren negentig is er naar mijn mening niet meer. De overheid heeft de bouw- en vastgoedsector nodig. Als socialistisch burgemeester moet ik stellen dat er geen enkele werf meer is in Brussel die niet is geprivatiseerd. En dat zal ook niet veranderen.'

'Burgemeesters moeten een open geest hebben voor het bedrijfsleven. Dat loont', benadrukt Maxime Prévot. Vanuit het bedrijfsleven, ook vanuit de vastgoedsector, wordt steeds meer gesteld dat de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven beter is in Wallonië dan in Vlaanderen en Brussel.

Vergunningen

Het moeilijk verkrijgen van vergunningen ligt bijzonder moeilijk in de vastgoedsector, bleek nog op het debat Het is gemiddeld zeven maanden wachten in Vlaanderen, en vijf maanden in Brussel of Wallonië. Bij een bestemmingswijziging, met de opstelling van een nieuw RUP, is men snel voor twee jaar vertrokken.