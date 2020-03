'Politie legt bouwwerven stil'

Een dakwerkersbedrijf werd gevraagd te stoppen. Vrachtwagens die bouwmaterialen naar een werf voerden, werden tegengehouden. Volgens de feedback die we van de twee bedrijven kregen - Waeytens wil liever geen namen noemen - was het argument van de politie dat het om niet-essentiƫle activiteiten ging die bijgevolg niet mochten worden uitgevoerd.

'De politie interpreteert de maatregelen van de regering blijkbaar anders dan wij. Wij hebben begrepen dat we kunnen voortwerken als we de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.'

Volgens Jean-Pierre Waeytens waren bij de Bouwunie nog telefoons binnengekomen over 'overijverig' politieoptreden. 'Liefst hadden we dat men tenminste eerst informeert in plaats van de werf onmiddellijk stil te leggen.'