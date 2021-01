Quarantaineplicht kortwiekt bouwwerven

De quarantaineplicht voor werkkrachten die terugkeren uit het buitenland leidt op sommige werven tot fikse vertragingen. 'Voor een keer dat het weer het toelaat de werven in januari herop te starten gooien de quarantainemaatregelen roet in het eten.'

De Belgische bouwsector telt naast 283.000 binnenlandse werkkrachten meer dan 35.000 tot 50.000 buitenlandse arbeiders en onderaannemers. Veel Polen, Roemenen, Portugezen en Bulgaren reisden naar hun thuisland om de kerst met hun familie te vieren.

Wie terugkeert moet een week in quarantaine, ook al kan hij een negatieve coronatest voorleggen. Die verplichting legde de regering vorige week op om een opflakkering van het aantal besmettingen te voorkomen. Zowat alle Europese landen zijn er op dit moment slechter aan toe dan België.

5 miljoen omzetverlies Door de quarantaineplicht loopt Van Laere/MBG 5 miljoen euro omzet mis.

De quarantaineplicht bezorgt heel wat bouwbedrijven kopbrekens. Manu Coppens, de CEO van Van Laere/MBG, stelt vast dat 15 van de 20 ruwbouwwerken pas eind volgende week kunnen heropstarten. 'Voor een keer dat het weer het toelaat de werven in januari herop te starten...', zucht Coppens.

Door de vertraging loopt het bedrijf over deze en volgende week 5 miljoen euro omzet mis. 'Dat geld komt later wel, maar je moet het uitstel wel uitleggen aan de bouwheren', zegt Coppens.

Geen productie, wel kosten

Ook op de Oosterweelwerf in Antwerpen is er minder bedrijvigheid dan gepland. Van de 250 bouwvakkers die werden verwacht is een honderdtal niet opgedaagd. Zo moet de aannemersgroep Rinkoniên (Stadsbader, Artes, Mobilis en CIT Blaton) het met een pak minder ijzervlechters en bekisters stellen.

'Dat leidt tot minstens twee weken vertraging', zegt Rinkoniên-projectdirecteur Anthony Casteels aan VRT NWS. 'En ondertussen lopen de huurkosten voor kranen, stellingen en bekistingen door.'

De Confederatie Bouw en de Bouwunie hebben nog geen zicht op het aantal werven dat niet of maar gedeeltelijk kan worden heropgestart door de quarantaineplicht. 'Hoe dan ook is er een impact op de planning van de werken, de samenstelling van de ploegen en het bestellen van beton en andere materialen', zegt Véronique Vanderbruggen, de woordvoerster van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw riep haar leden op niet lichtzinnig om te springen met de quarantainemaatregel. 'We willen te allen tijde een lockdown vermijden zoals in maart en april. We willen voortbouwen', aldus Vanderbruggen.

De bouwfederaties betreuren dat de regels over reizen van en naar rode zones in tien dagen tijd drie keer zijn gewijzigd, op een ogenblik dat veel werknemers al in het buitenland zaten. De Bouwunie had voorgesteld de werknemers te testen zodat ze bij een negatief resultaat meteen aan de slag konden.

Onvoldoende nieuwe opdrachten

Los van de opgelopen vertraging verwacht de Bouwunie, die 8.000 kleinere bouwbedrijven vertegenwoordigt, een moeilijk jaar voor de bouwsector. 'Een derde van de bouwbedrijven zegt onvoldoende nieuwe opdrachten te krijgen en slechts een op de vijf heeft werk voor meer dan een half jaar', zegt topman Jean-Pierre Waeytens.

Het vertrouwen is duidelijk nog niet hersteld. De gehoopte heropleving blijft voorlopig uit. Jean-Pierre Waeytens Gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie

'Het vertrouwen is duidelijk nog niet hersteld. De verhoopte heropleving blijft voorlopig uit. We hopen dat dankzij de ondersteuning door de overheden het aantal opdrachten snel weer toeneemt.'