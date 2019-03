Radiatorenfabrikant snoeit in Limburgs personeel

Het Zwitserse Arbonia zet in Dilsen 42 banen op de helling.

Arbonia nam mei vorig jaar radiatorenfabrikant Vasco (Vaessen Convectors) over van de Limburgse ondernemer Jos Vaessen.

Nauwelijks een half jaar later, in november 2018, sloten de Zwitsers de fabriek in Zedelgem, Vasco's kleinste productiesite. Daarbij kwamen 80 jobs op de helling te staan.