Ramen- en deurenkoning zoekt partner voor Belisol en KwadrO

De familie Alen zoekt een minderheidspartner om aan boord te komen van de groep boven de ramen- en deurenspecialisten Belisol en KwadrO. Dat vernam De Tijd. Het proces is al vergevorderd.

De familiale Groep A omvat twee bedrijven: Belisol en KwadrO. Belisol is gespecialiseerd in het plaatsen van ramen, deuren en andere producten in pvc, aluminium en hout. De groep opende eind jaren 70 haar eerste toonzaal in Brussel. Nu omvat Belisol 75 showrooms in drie landen: België (43), Nederland (19) en Frankrijk (13). Een groot deel van die verkooppunten wordt uitgebaat door franchisenemers. Via 20 vestigingen in Vlaanderen focust KwadrO op een ander doelpubliek (jonge families) en biedt het een ander productengamma aan.

Via Belisol was de familie jarenlang een belangrijke sponsor van de voetbalploeg Sint-Truiden en van het wielerteam Lotto-Belisol. Dat zette ze stop om het geld in het bedrijf te steken.

Het Limburgse bedrijf is sinds 2015 volledig in handen van de familie Alen. Eugène Alen (69) richtte Belisol samen met twee medevennoten op. Die twee zijn intussen uitgestapt. Zijn dochters Patricia en Isabelle zijn samen met hun echtgenoten actief in het bedrijf. Wegens Eugène Alens successieplanning en om de groei van Groep A een nieuw impuls te geven, is de eigenaarsfamilie - via de fusie- en overnameboetiek Kumulus - op zoek naar een externe partner. Die heeft zicht op een minderheidsbelang in de groep.

Eugène Alen bereidt zijn dochters al jaren voor op de opvolging. 'Ik ben geenszins van plan snel afscheid te nemen. De koning heeft zijn job toch ook goed gedaan tot zijn 79ste?’, grapte hij enkele jaren geleden in De Tijd. Nu wordt daar wel actiever werk van gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de Limburgse familie het kapitaal van Belisol opent voor een externe partij. Tussen 2010 en 2015 bezat de Franse groep Atrya de helft van de aandelen. Dat werd geen succes.

Groep A was volgens haar jongste jaarrekening vorig jaar goed voor een geconsolideerde omzet van 88,5 miljoen euro. Door de coronacrisis staan de inkomsten dit jaar onder druk. Afgelopen zomer ging de familie nog uit van een redelijk beperkt effect. 'We verwachten door Covid-19 een impact van 10 procent op onze omzet', klonk het in het commentaar bij de jongste jaarrekening. 'Door bijkomende besparingen streven we naar een brutobedrijfswinst (ebitda) die stabiel is tegenover die van de voorgaande jaren.'

Fransen

Het is niet de eerste keer dat de Limburgse ondernemersfamilie het kapitaal van haar bedrijf opent voor een externe partij. In 2010 kocht Belisols Franse sectorgenoot Atrya bij de uitstap van Alens vennoten Theo De Backer en Guy Lambin de helft van de aandelen van het bedrijf.

De alliantie met Atrya moest Belisol helpen de Franse markt te veroveren. Maar het werd geen succes. Vijf jaar later kocht de familie Alen de Fransen uit. 'Voor aankoop, productie en onderzoek en ontwikkeling konden we volop synergieën realiseren. Maar de commerciële synergieën bleven uit', zei Eugène Alen destijds over het mislukte partnerschap.

Enkele jaren later kwam Atrya via de Franse producent van ramen, deuren en rolluiken Tryba Belisol in eigen land uitdagen. Tryba heeft intussen acht showrooms in ons land en wil dat aantal opkrikken naar een 30-tal. Atrya is ook in andere Europese landen (Italië en Portugal) actief en is goed voor een omzet van ruim 400 miljoen euro.