Recordomzet voor Matexi

De focus op Polen en stadswoningen legt de Waregemse ontwikkelaar geen windeieren. De omzet steeg in 2018 met 14 procent tot 398 miljoen euro.

Het is het vijfde jaar op rij dat Matexi groeit. De grootste private woningbouwer van het land leverde vorig jaar 1.559 wooneenheden op, waarvan 673 huizen en 886 appartementen. Dat is een groei van 12 procent tegenover 2017.

‘De beweging naar buurtontwikkeling en stedelijke reconversie die we jaren geleden hebben ingezet, loont’, stelt CEO Gaétan Hannecart. Hij noemt Matexi steevast een buurtontwikkelaar. Vier jaar geleden kondigde de groep aan het aantal wooneenheden van 2013 te willen verdubbelen tot 1.500 à 1.600. Sinds 2017 zit de groep binnen die vork.

De sterke groei is ook een gevolg van de expansie in Polen en Luxemburg. Die sterke bouwmarkten waren in 2018 goed voor 15 procent van de omzet van de groep. Vooral in Polen gaat het snel. In de hoofdstad Warschau werd Kolska od Nowa, een appartementscomplex met 569 units, opgeleverd en verkocht in slechts drie jaar.

Vergunningsprocedures

Hannecart blijft inzetten op de stad. ‘Iedereen is stilaan overtuigd dat we de open ruimte moeten sparen en waar mogelijk zelfs herstellen. Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen meer en meer in de al bebouwde omgeving zullen plaatsvinden. Dat vereist wel een fundamentele aanpassing van de gangbare vergunningsprocedures.’

Matexi werd opgericht in 1945 en is in handen van de familie Vande Vyvere. Van oorsprong is het een verkavelaar, maar de voorbije twintig jaar is het zich als een van de eerste grote ontwikkelaars beginnen toe te leggen op kernversterking, herontwikkeling en duurzaamheid.

Opvallende recente projecten zijn de herontwikkeling van de Antwerp Tower vlak bij het station Antwerpen-Centraal, de Leopoldskazerne in Gent (samen met Democo) en Quartier Bleu in Hasselt, een nieuw stadsdeel aan het water en de grootste private ontwikkeling van het land.