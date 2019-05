Recticel bevestigt winstprognose voor 2019

De omzet van Recticel zakte in het eerste kwartaal met 8 procent, maar het management belooft nog altijd een hogere brutobedrijfswinst voor heel 2019.

Recticel boekte in het eerste kwartaal 382 miljoen euro (gecombineerde) omzet, 8 procent minder dan een jaar eerder.

De kwartaalupdate is niet van die orde dat hij aandeelhouders zal kunnen overtuigen. Dat is nochtans nodig nadat de voorbije week duidelijk was geworden dat het Ierse Kingspan 'eerder dit jaar' een overnamebod van 10 euro op tafel had gelegd. De bestuursleden besloten dat bod van tafel te vegen omdat de prijs te laag was.

Terugval

GECONSOLIDEERD OF GECOMBINEERD Pro memorie: de gecombineerde omzet houdt rekening met het deel van Recticel in joint ventures (zoals Eurofoam en ProSeat) op elke lijn van de resultatenrekening. De geconsolideerde omzet, daarentegen, houdt sinds de nieuwe IFRS-regels in 2013 alleen nog rekening met die - voor Recticel belangrijke - joint ventures op één lijntje van de resultatenrekening, namelijk 'winst of verlies van entiteiten waarop de equitymethode werd toegepast'. Daarom focust Recticel zelf meer op de gecombineerde dan op de geconsolideerde cijfers.

De 10 euro lag aanzienlijk hoger dan de 6 tot 7 euro waartegen Recticel tijdens de eerste maanden van dit jaar noteerde, maar het aandeel was dan ook zwaar afgestraft door de instorting van de automobielmarkt en de Duitse beddenmarkt. Het is nu aan Recticel om aan te tonen dat die terugval tijdelijk is en het bedrijf zich kan herpakken.

In de kwartaalupdate slaagt Recticel daar alleszins (nog) niet in. Het enige houvast is dat het management de belofte herhaalt dat er beterschap op komst is. Voor heel 2019 rekent Recticel op een toename van de brutobedrijfswinst. 'De ongunstige evoluties in de eerste jaarhelft hebben we ingecalculeerd, maar we gaan uit van een verbetering in de tweede jaarhelft.'

Isolatie

Alleen de isolatiedivisie (+4%) ging er in het eerste kwartaal op vooruit. 'De sterke volumegroei heeft de dalende verkoopprijzen - als gevolg van de lagere grondstofkosten - gecompenseerd', meldt Recticel. 'Polyurethaanisolatie blijft marktaandeel heroveren.'

De divisie Slaapcomfort (matrassen en lattenbodems) blijft het moeilijk hebben en slikte een terugval van 9 procent, voornamelijk te wijten aan de inzakking van de Duitse markt.

Soepelschuim

De afdeling soepelschuim, die onder andere de materialen produceert die verwerkt worden in matrassen, is met ruim 13 procent gekrompen. Het bedrijf verwijst daarvoor naar de 'ongunstige marktomstandigheden' en een 'prijserosie als gevolg van de dalende prijzen voor TDI, een van de basisgrondstoffen'.