Recticel verwerpt biedingen van Kingspan

Recticel heeft eerder dit jaar een overnamebod van 10 euro per aandeel verworpen, en doet nu hetzelfde met het bod op twee afdelingen van de groep. 'Maar we staan open voor verdere besprekingen.'

Dat meldt Recticel in een persbericht.

Vorige week dinsdag (16 april) maakte Kingspan bekend dat het 700 miljoen euro veil heeft voor twee divisies van Recticel: soepelschuim en isolatie, samen goed voor 80 procent van de brutobedrijfswinst van Recticel. Analisten uitten meteen hun twijfels over de slaagkansen van de avances. Dat blijkt nu terecht. 'Het is niet in het belang van de stakeholders om in te gaan op de toenadering van Kingspan', luidt het oordeel van de bestuursleden van Recticel.

Het voorstel van Kingspan om de twee divisies over te nemen is onaantrekkelijk voor werknemers en aandeelhouders. Recticel

Het bedrijf spreekt over een 'onaantrekkelijk voorstel voor werknemers en aandeelhouders' en lijst zijn argumenten op:

'De waarde van de divisies wordt onderschat', klinkt het. Het bod houdt volgens de bestuursleden bijvoorbeeld geen rekening met de toekomstige winstbijdrage van de net opgestarte isolatiefabriek in Finland, noch met de 'materiële synergievoordelen' die Kingspan en Greiner kunnen realiseren. Kingspan zal de isolatieactiviteiten in zijn business integreren, en de soepelschuimtak vervolgens doorverkopen aan het Oostenrijkse Greiner.

Ook die doorverkoopovereenkomst botst op kritiek bij Recticel. 'Die roept een aantal vragen op', klinkt het. De soepelschuimactiviteiten van Recticel leveren onder meer de grondstoffen voor de matrassendivisie, en de fabrieken zijn in meerdere landen zelfs geïntegreerd in elkaar waardoor waakzaamheid geboden is bij een eventuele afsplitsing. 'Er is geen duidelijkheid over de prijs, de afsplitsing ervan en de impact op de stakeholders van Recticel waaronder de werknemers en klanten.'

Bij een verkoop zou Recticel vervellen tot een bedrijf met een grote spaarpot dat matrassen, lattenbodems en dashboardhuiden voor auto's produceert. 'Een beursgenoteerde entiteit met aanzienlijk verminderde activiteit, gebrek aan schaalgrootte, financiële flexibiliteit en synergiepotentieel tussen de afdelingen', zo omschrijft Recticel het zelf. Bovendien zou het 'aanzienlijk negatieve fiscale gevolgen hebben voor Recticel en voor de aandeelhouders in geval van een kapitaaluitkering.'

Bod op heel het bedrijf

Maar er is meer. Recticel zegt ook benaderd te zijn geweest door Kingspan met een 'voorwaardelijk, niet-bindend' overnamebod op het ganse bedrijf. Het legde 'eerder dit jaar' een bod van 10 euro per aandeel op tafel. Recticel besloot toen daar niet op in te gaan. Ter vergelijking, analisten becijferen dat het Recticel-aandeel tussen 10 en 14 euro per waard is.

Op 23 april klopten de Ieren volgens het persbericht opnieuw op de deur om 'de mogelijkheid tot verwerving van alle uitstaande aandelen via een openbaar bod te overwegen.'

We blijven bereid om met Kingspan te overleggen en aan de juiste voorwaarden en condiditie een overname van het hele bedrijf te bespreken. Recticel