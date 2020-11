Renovatie KBC-Toren zet Ion op de kaart

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Ion groeide de afgelopen jaren als kool. De iconische Boerentoren is de kers op de taart.

Ion bestaat volgend jaar tien jaar en werd opgericht door Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren, die de stiel leerden bij het Brusselse Eurinpro van Bart Verhaeghe (Uplace, Club Brugge) en Allfin van Marnix Galle (nu Immobel).

Ze kregen bij de oprichting financiële steun van Paul Thiers, een van de voormalige aandeelhouders van de Unilin-groep - bekend van de Quick Step-vloeren - die 15 jaar geleden voor 2,2 miljard euro werd verkocht aan de Amerikaanse vloergigant Mohawk. Thiers, Demuynck en Vanfleteren hebben 100 procent van de aandelen.

Ion is in korte tijd uitgegroeid tot een top vijf-speler in België. Het heeft kantoren in Waregem, Antwerpen en Brussel, telt 100 werknemers en heeft 72 projecten lopen, goed voor een orderportefeuille van 2 miljard euro. De reeds afgewerkte 30 projecten hadden een waarde van circa 1 miljard. Vorig jaar werd een omzet gehaald van 200 miljoen euro.

Recente grote projecten zijn onder meer de ontwikkeling van de oude Panquin-legerkazerne in Tervuren waar Ion, samen met PMV, voor Martin's Hotels een hotel met ernaast een honderdtal woningen bouwt in de buurt van Zoniënwoud.

In de stadskern van Leuven is Ion ook bezig met de ontwikkeling van de voormalige site van de Acco-drukkerij, het project Burenberg. Daar zouden een 200-tal appartementen, rijwoningen en studentenkamers komen, een project van circa 100 miljoen euro. In Veurne werd Ion enkele jaren geleden gekozen voor de herbestemming van de oude Suikerfabriek-site. Daar zijn een 450 woningen en appartementen gepland.

Iedereen kent de Boerentoren. Het project zet ons echt op de kaart. We zijn dan ook heel fier dat we het haalden. Het is een mooi cadeau voor onze tiende verjaardag volgend jaar. Davy Demuynck Ceo Ion

De meeste projecten van Ion schommelen tussen 50 en 100 miljoen euro. Demuynck: 'De KBC-toren is met zijn oppervlakte van 50.000 m2 natuurlijk van een andere orde. Ook qua uitstraling is het uniek. Iedereen kent de Boerentoren. Het project zet ons echt op de kaart. We zijn dan ook heel fier dat we het haalden. Het is een mooi cadeau voor onze tiende verjaardag volgend jaar. Begin 2021 starten we met de saneringswerken.'