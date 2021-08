Renovatiehonger stuwt bouwmaterialengroep Etex

De omzet van de bouwmaterialengroep Etex steeg in de eerste zes maanden van het jaar met meer dan een kwart, doordat mensen sinds corona meer renoveren.

Het bouwmaterialenbedrijf kreeg een jaar geleden zware klappen door corona, maar het halfjaarverslag maakte duidelijk dat er ook groei is tegenover het precoronajaar 2019. Tegenover toen steeg de omzet met 11 procent.

De brutobedrijfswinst zonder eenmalige kosten (rebitda) steeg met 49,5 procent naar 308 miljoen euro. Onderaan de rekening was er 139 miljoen euro winst, of 98 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.