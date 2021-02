Renson verovert met nieuwe fabriek Chinese luxemarkt voor zonwering

Renson, de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering, gaat in een nieuwe fabriek in China zonnescreens produceren voor de boomende markt van luxeappartementen. Zo krijgt het bedrijf voor het eerst vaste voet aan de grond in het reusachtige land.

‘Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Dat is het succesrecept voor een investering in China’, zegt Paul Renson, de eigenaar-CEO van Renson, een familiebedrijf met een omzet van 240 miljoen euro. ‘Dat vertrouwen bouw je maar op na vele jaren.’ De fabriek in Huizhou (in de provincie Guangdong) stond er op zes maanden. Prijskaartje: 1 miljoen euro. Daar rollen de komende jaren duizenden screens van de band voor de exploderende vastgoedmarkt, vooral appartementen voor de snel groeiende vermogende klasse van Sjanghai, en bij uitbreiding de rest van China.

Renson leverde er tot nu al enkele duizenden vaste zonneschermen voor het vastgoedproject Black Forrest in Sjanghai. Het werkte daarvoor samen met een lokaal bedrijf in handen van een Hongkongse zakenman, waarmee het al 15 jaar samenwerkt. Hoewel de investering en de omvang van de fabriek (1.100 m2) beperkt zijn, ziet Renson de bouw als het begin van de verovering van een belangrijke nieuwe markt. Binnen vijf jaar wil het in China een omzet van 10 miljoen euro halen, waarvan de helft voortkomt uit zonweringen, de andere helft uit de twee andere productgroepen: ventilatie en terrasoverkappingen.

Terrasoverkapping

Het bedrijf, dat in 1909 werd opgericht door de overgrootvader van Paul Renson, groeit sinds 2014 gemiddeld 20 procent per jaar (overnames inbegrepen). In het voorbije coronajaar is die groei wat teruggevallen, maar bedroeg die nog altijd 3 procent. Het familiebedrijf heeft zijn succes vooral te danken aan de strenge energienormen voor woningen. Door verregaande isolatie en luchtdichtheid werd ventilatie noodzakelijk. Naast natuurlijk en energiezuinig ventileren staat de baseline van het bedrijf - ‘Creating healthy spaces’ - ook voor nachtkoeling en zonwering in de zomer.

Daar kwam in 2010 de divisie ‘outdoor’ bovenop. Wat begon met terrasoverkappingen is uitgegroeid tot een gamma voor 'outdoor living' met carports, gevelbekleding, tuininrichting en pakketbrievenbussen. Voor die divisie bouwt Renson een nieuwe productiesite annex showroom en kantoren in Kruisem, een investering van 75 miljoen euro die binnenkort de deuren opent. ‘Net op tijd, want de divisie groeide in 2020 met 27 procent.’

‘Doordat mensen het voorbije jaar niet konden reizen, staken ze hun geld in meer comfort in huis en tuin, iets wat we overal waar we actief zijn, hebben gevoeld, ook in de VS en in China’, zegt Renson. ‘Daarnaast worden natuurlijke ventilatie en de bescherming van een woning tegen oververhitting overal ter wereld belangrijker. Ook in China. We onderschatten in het Westen vaak hoezeer de Chinese overheid begaan is met klimaat en milieu. In lijn met haar ondertekening van het Parijse klimaatakkoord moet tegen 2030 haar hele wagenpark elektrisch rijden, planten de Chinezen massaal bossen aan en willen ze hun energieverbruik fors inperken. Dat betekent minder airco’s en dus meer zonwering, en beter geïsoleerde woningen en dus meer ventilatie. Zonwering is in sommige regio's nu al opgenomen in de bouwvoorschriften.’

Goed gepatenteerd

Doordat Renson hoogwaardige en duurdere zonweringsystemen aanbiedt, mikt het vooral op luxevastgoed. Paul Renson neemt een aluminium profiel vast. ‘Om dit doek windvast te laten bewegen in dit geleidingsprofiel zonder dat het na een jaar scheurt of scheef hangt, hebben onze ingenieurs vijf jaar nodig gehad. Consumenten willen bovendien dat de raamkozijnen en dus ook onze profielen steeds smaller en strakker worden. Dat vergt veel onderzoek en ontwikkeling. 10 procent van onze 1.200 medewerkers werkt op die afdeling.’

Of Renson niet vreest dat zijn dure systemen snel gekopieerd worden in China? ‘We moeten gewoon nog sneller innoveren. Waar je vroeger vijf jaar kon genieten van een nieuwigheid, ben je vandaag in een jaar al ingehaald. Daarnaast is onze technologie goed gepatenteerd en de tijd dat een Chinees altijd gelijk kreeg van de rechter is voorbij. Ze beseffen dat ze, ondanks de enorme omvang van de eigen markt, niet op een eiland zitten in de wereld. Veel Chinese zakenlui zijn opgeleid in het Verenigd Koninkrijk of Australië en kennen onze westerse gevoeligheden.’

De lokale productie maakt volgens Renson dat het bedrijf sneller, goedkoper en flexibeler kan leveren op de Chinese markt. ‘En we behalen dezelfde kwaliteit als in België. Daarvoor hebben we vijf van de twaalf werknemers naar België gehaald voor een opleiding. Momenteel draait de productie nog maar op één ploeg, maar we kunnen makkelijk verdrievoudigen door 24 uur op 24 te produceren.’

Profiel Renson Omzet: 240 miljoen euro. Ebitdamarge: 25 procent. 1.200 medewerkers. Wereldwijd actief in 83 landen. 100 procent in handen van de familie Renson.

Nog een belangrijke vuistregel voor succes bij het opstarten van productie in China is volgens Renson de tomeloze inzet van eigen mensen ter plaatse. ‘We noemen de man die daar de opstart heeft begeleid 'onze dappere Belg'. Dag en nacht heeft hij aan dit project getrokken. Corona maakte dat nog moeilijker, onder meer door de strenge quarantaineregels na reizen. Hij heeft meermaals twee weken op een klein hotelkamertje gezeten, waarbij hij niemand zag en alleen drie keer per dag eten kreeg aan de deur.’

Ook met de plaatselijke bouwpromotoren en architecten bouwde Renson een goede relatie op. ‘Je moet met de mensen gaan eten, heel belangrijk. Eens je een band met hen hebt, kan je met hen alles bespreken, in alle openheid. Enkele bouwpromotoren hebben we uitgenodigd in België. We zijn met hen op bezoek geweest bij enkele toparchitecten en zijn enkele in het oog springende projecten gaan bekijken. En natuurlijk hebben we er een dagje Brugge bij gedaan.' (lacht)