Reynaers Aluminium boekt recordwinst

Reynaers Aluminium heeft met 10 procent omzetgroei een topjaar achter de rug. De activiteiten in België worden verder uitgebreid.

Reynaers Aluminium, gespecialiseerd in aluminium deur- en raamprofielen, zet zijn opmars in de bouwsector onverminderd verder. De omzet steeg vorig jaar met 10 procent naar 426 miljoen euro. De nettowinst dikte aan tot 25 miljoen euro. ‘We doen het goed. We zijn heel tevreden’, aldus CEO Martine Reynaers, die het familiebedrijf al ruim 30 jaar aanstuurt.

‘We groeien vooral in de omringende landen. In Nederland, Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld merken we een sterke opleving van de markt. En dat is in de eerste jaarhelft van dit jaar niet veranderd’, zegt Reynaers. Ook buiten Europa boert het bedrijf goed. ‘Bijna overal eigenlijk. Van de VS tot het Midden-Oosten.’

Ferrari

Het bedrijf, met Eric Van Zele als voorzitter, is wereldwijd actief en heeft kantoren in meer dan 40 landen. In België ontwikkelde en leverde het onder andere de raamstructuren van het nieuwe hoofdkantoor van Barco. Andere opmerkelijke referenties zijn het indoorthemapark Ferrari World in Abu Dhabi en het gebouw Pierres Vives van architect Zaha Hadid in Montpellier.

100 Omzetspurt van Reynaers Aluminium Sinds 2014 steeg de omzet van Reynaers Aluminium met bijna 100 miljoen euro.

In amper vier jaar tijd steeg de groepsomzet met 100 miljoen euro. ‘We hebben zwaar geïnvesteerd de voorbije jaren. Dat vertaalt zich in de cijfers’, zegt Martine Reynaers, de voormalige Manager van het Jaar.

De afgelopen jaren trok Reynaers telkens 20 à 30 miljoen euro uit voor expansieprojecten en investeringen in de automatisatie en de digitalisering van de productie en magazijnen. Tientallen miljoenen vloeiden daarbij naar het hoofdkwartier in Duffel dat van Agoria de prijs voor Fabriek van Toekomst kreeg.

Op de site, goed voor bijna 500 jobs, verrezen bovendien een nieuw trainings- en testcentrum en een simulatieruimte waar architecten in virtual reality doorheen hun ontwerpen kunnen lopen.

Grootste deal ooit

De kwantumsprong die het bedrijf begin dit jaar maakte, is evenwel nog niet zichtbaar in de resultaten. In januari pakte het uit met de overname van het Zwitserse Forster Profilsysteme. Met de grootste deal in de bedrijfsgeschiedenis, goed voor 20 procent extra omzet, deed Reynaers de eerste stappen in de wereld van staalprofielen.

Zonder te investeren kom je als bedrijf namelijk niet vooruit. Martine Reynaers CEO

De bedrijfsnaam werd vervolgens omgevormd tot Reynaers Group. ‘Het loopt goed. In het voorbije halfjaar bedroeg de interne omzetgroei van Forster ongeveer 10 procent’, zegt de topvrouw die grote ambities heeft. Een groot, Zwitserse investeringsprogramma van 30 miljoen euro voor 2019-2020 is in opbouw.